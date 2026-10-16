"Это мой ответ": как Зеленский отреагировал на вопрос, сделали ли его "козлом отпущения"
Журналист Sky News спросил, не делает ли президент США украинского лидера "козлом отпущения" за свои собственные проблемы. Зеленский после паузы улыбнулся и сказал, что именно это и является его ответом.
Об этом стало известно из пресс-брифинга Владимира Зеленского 16 октября.
Обвинения из Вашингтона и напряженность вокруг переговоров
Представитель СМИ прямо поинтересовался, не пытается ли Дональд Трамп сделать Владимира Зеленского виновным в проблемах США с внутренними рейтингами, ценами на топливо и войной на Ближнем Востоке.
После заданного вопроса президент Украины несколько секунд выдерживал паузу и в конце концов улыбнулся.
"Это и есть мой ответ", – с улыбкой сказал Зеленский.
Такая реакция стала показательной на фоне критики со стороны американского руководства в адрес украинской стороны. В частности, Трамп ранее утверждал, что ему якобы легче вести диалог с Владимиром Путиным, чем договариваться с украинским руководством.
Американский политик также публично упрекал Украину в нежелании заключать мирное соглашение и объяснял рост мировых цен на топливо украинскими ударами по нефтеперерабатывающей инфраструктуре России.
Комментируя такие заявления американцев, Зеленский обратил внимание на реальные действия страны-агрессора.
Они вторглись на нашу землю и продолжают давить. Останавливаться не хотят, даже не хотят заморозить конфликт, как вы видите. Представляете, вчера тысяча дронов. Тысяча. Но американская сторона сказала, что с Зеленским трудно разговаривать. С Путиным решать не так сложно,
– подчеркнул президент.
Зеленский добавил, что российский диктатор не планирует останавливаться. По его словам, Владимир Путин хочет захватить всю восточную часть Украины, но и этого для него будет мало – Россия уже испытывает европейцев и страны НАТО на прочность.
Как уже сообщалось, ранее Белый дом пытался продвигать соглашение по российскому дизельному топливу и заявлял об энергетическом перемирии, которое российская сторона впоследствии нарушила новыми ударами по украинским городам.
Напомним, Зеленский признался, что чувствует в связи с соглашением Трампа и Путина. Тогда президент подчеркнул, что Украина не пойдет на уступки и не продаст территории ради чужих коммерческих или геополитических интересов.