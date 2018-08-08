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Трамп больше всех заинтересован в усилении антироссийских санкций, – эксперт

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США собираются усилить антироссийские санкции
США собираются усилить антироссийские санкции / 24 канал

Для Трампа очень принципиально показать, что США противодействуют внешнему вмешательству в избирательный процесс. В этом контексте он заинтересован в усилении антироссийских санкций.

Об этом 24 каналу рассказал политический эксперт Василий Мокан.

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Трамп больше всех заинтересован в прозрачности парламентских выборов, которые состоятся осенью. Трампу усиление санкций против России нужно не только для того, чтобы обеспечить лучший результат для Республиканской партии, но и для того, чтобы не повторилась ситуация с президентскими выборами. И история расследования вмешательства РФ в выборы не получила еще больший резонанс и продолжение,
– считает Мокан.

По словам эксперта, санкции – превентивная мера, чтобы показать решимость США в противодействии внешнему вмешательству в выборы. Поэтому, по мнению Мокана, санкции теоретически могут быть расширенными. Потому что они бьют по окружению Путина.

"Российские олигархи испытывают большие неудобства из-за санкций. Кто-то вынужден был продать собственный самолет, кто-то не смог ребенка за границу на учебу отправить. Кому-то заморозили счета, поэтому он не может торговать с американскими компаниями и теряет прибыли. Но это не тот инструмент, который способен заставить Путина пойти на какие-то значительные уступки", – убежден Василий Мокан.

Впрочем, отмечает политолог, для Путина нет смысла особо вмешиваться в парламентские выборы США. Трамп, говорит Василий Мокан, устраивает Путина как собеседник, с которым он вышел на формат двусторонних встреч и договоренностей. Уже прозвучали взаимные приглашения посетить свои страны. А внешнее вмешательство в пользу республиканцев, которые пока уступают демократам, несмотря на американские традиции, не остановит Республиканскую партию от жесткой реакции и расследований.

Как отметил специалист, кроме информационных заявлений об ужесточении санкций, США предпримут и другие технические шаги для противодействия возможному вмешательству – в первую очередь, киберзащита и IТ-технологии.

Напомним, США разрабатывают новые санкции против России, которые коснутся пропутинских олигархов. Такой законопроект накануне представили сенаторы из Республиканской и Демократической партий США. Новые санкции в отношении Российской Федерации призваны наказать ее, если она будет вмешиваться в выборы в законодательные органы США, которые состоятся в ноябре. Сенатор-демократ Бен Кардин считает, что заявления Трампа Москве дают сигнал, что она может продолжать вмешиваться в американские политические процессы.

В апреле 2018 года Министерство финансов США объявило о новом раунде санкций против российских граждан, чиновников, компаний и государственных фирм. В списке олигархи, приближенные к президенту России Владимиру Путину. Всего в списке 38 российских бизнесменов, официальных лиц и компаний. За несколько дней российские олигархи потеряли около 12 миллиардов долларов.

Теги: Санкции Новости США Новости политики Новости Украины Владимир Путин Дональд Трамп
Источник: 24 канал
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