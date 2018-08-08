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Трамп більше всіх зацікавлений у посиленні антиросійських санкцій, – експерт

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США збираються посилити антиросійські санкції
США збираються посилити антиросійські санкції / 24 Канал

Для Трампа дуже принципово показати, що США протидіють зовнішньому втручанню у виборчий процес. В цьому контексті він зацікавлений у посиленні антиросійських санкцій.

Про це 24 каналу розповів політичний експерт Василь Мокан.

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Трамп більше всіх зацікавлений у прозорості парламентських виборів, що відбудуться восени. Трампу посилення санкцій проти Росії потрібно не тільки для того, щоб забезпечити кращий результат для Республіканської партії, а й для того, щоб не повторилася ситуація з президентськими виборами. І історія розслідування втручання РФ у вибори не отримала ще більшого резонансу і продовження,
– вважає Мокан.

За словами експерта, санкції – превентивний захід, щоб показати рішучість США протидії зовнішньому втручанню у вибори. Тому, на думку Мокана, санкції теоретично можуть бути розширеними. Тому що вони б’ють по оточенню Путіна.

"Російські олігархи відчувають великі незручності через санкції. Хтось змушений був продати власний літак, хтось не зміг дитину за кордон на навчання відправити. Комусь заморозили рахунки, тому він не може торгувати із американськими компаніями і втрачає прибутки. Але це не той інструмент, який здатний змусити Путіна піти на якісь значні поступки", – переконаний Василь Мокан.

Втім, зауважує політолог, для Путіна немає сенсу особливо втручатися в парламентські вибори США. Трамп, говорить Василь Мокан, влаштовує Путіна як співрозмовник, з яким він вийшов на формат двосторонніх зустрічей і домовленостей. Вже прозвучали взаємні запрошення відвідати свої країни. А зовнішнє втручання на користь республіканців, які наразі поступаються демократам, зважаючи на американські традиції, не зупинить Республіканську партію від жорсткої реакції і розслідувань.

Як зазначив фахівець, крім інформаційних заяв про посилення санкцій, США зроблять і інші технічні кроки для протидії можливому втручанню – в першу чергу, кіберзахист і ІТ-технології.

Нагадаємо, США розробляють нові санкції проти Росії, які стосуватимуться пропутінських олігархів. Такий законопроект напередодні представили сенатори з Республіканської і Демократичної партій США. Нові санкції щодо Російської Федерації покликані покарати її, якщо вона втручатиметься у вибори до законодавчих органів США, які відбудуться у листопаді. Сенатор-демократ Бен Кардін вважає, що заяви Трампа дають Москві сигнал, що вона може продовжувати втручатись в американські політичні процеси.

В квітні 2018 року Міністерство фінансів США оголосило про новий раунд санкцій проти російських громадян, чиновників, компаній та державних фірм. У переліку олігархи які наближені до президента Росії Володимира Путіна. Загалом у списку 38 російських бізнесменів, офіційних осіб та компаній. За кілька днів російські олігархи втратили близько 12 мільярдів доларів.

Теги: Володимир Путін Новини України Новини США Новини політики Дональд Трамп Санкції
Джерело: 24 канал
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