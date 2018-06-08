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Трамп будет противостоять всем участникам саммита "Большой семерки", – The Guardian

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Саммит G7 обещает противостояния между Трампом и всеми другими участниками
Саммит G7 обещает противостояния между Трампом и всеми другими участниками / Huffington Post

Нынешний саммит стран "Большой семерки" в Канаде, который начался 8 июня, называют "G6 плюс один" или "G7 минус один". Он обещает противостояние между американским президентом и всеми другими участниками.

Дональд Трамп не скрывал, что будет вести себя нагло во время саммита. Он не против разрушить сложившиеся практики и старые альянсы, если это понравится его сторонникам, пишет The Guardian.

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По мнению авторов публикации, хозяин саммита – премьер-министр Канады Джастин Трюдо – стремится объединить лидеров "Большой шестерки" в противостоянии с политикой Трампа "Америка прежде всего", в частности, использование пошлин на сталь и алюминий для ущемления традиционных торговых партнеров США.

Как отмечается, Трюдо, а также Ангела Меркель, Тереза Мэй Макрон и Синдзо Абэ оказались "в тупике".

Журналисты объясняют, что, с одной стороны, от этих западных лидеров требуют жесткого ответа на выходки главы Белого дома, ведь введение тарифов со стороны его администрации было лишь последним ударом из серии выпадов Трампа. Да, он уже вышел из Парижского климатического соглашения и отменил ядерное соглашение 2015 года с Ираном, наложив санкции на европейские компании, которые ведут бизнес с Тегераном. Президент США также признал Иерусалим столицей Израиля, несмотря на критику союзников. С другой стороны, европейцы, канадцы и японцы не могут позволить себе эскалацию, которая превратится в полномасштабную торговую войну со страной, на долю которой приходится более половины общего ВВП "Большой семерки", говорится в материале.

У них (западных лидеров – "24") нет выбора, кроме как ответить, но в то же время таким образом они сами себе вредят. От этого (торговой войны с США – "24") проигрывают все, кроме Китая и России,
– считает Себастьян Маллаби, старший научный сотрудник аналитического Центра стратегических и международных исследований.

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Теги: Новости США Новости политики большая семерка Дональд Трамп Канада
Источник: 24 Канал
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