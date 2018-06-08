Трамп протистоятиме всім учасникам саміту "Великої сімки", – The Guardian

Цьогорічний саміт країн "Великої сімки" в Канаді, що розпочався 8 червня, називають "G6 плюс один" або "G7 мінус один". Він обіцяє протистояння між американським президентом та всіма іншими учасниками.

Дональд Трамп не приховував, що поводитиметься нахабно під час саміту. Він не проти зруйнувати сформовані практики і старі альянси, якщо це сподобається його прихильникам, пише The Guardian.

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На думку авторів публікації, господар саміту – прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо – прагне об'єднати лідерів "Великої шістки" у протистоянні із політикою Трампа "Америка перш за все", зокрема, використання мит на сталь та алюміній для утисків традиційних торгових партнерів США.

Як зазначається, Трюдо, а також Ангела Меркель, Тереза Мей Макрон і Сіндзо Абе опинилися "у глухому куті".

Журналісти пояснюють, що, з одного боку, від цих західних лідерів вимагають жорсткої відповіді на витівки глави Білого дому, адже введення тарифів з боку його адміністрації було лише останнім ударом із серії випадів Трампа. Так, він уже вийшов із Паризького кліматичної угоди і скасував ядерну угоду 2015 року з Іраном, наклавши санкції на європейські компанії, які ведуть бізнес із Тегераном. Президент США також визнав Єрусалим столицею Ізраїлю, незважаючи на критику союзників. З іншого боку, європейці, канадці і японці не можуть дозволити собі ескалацію, яка перетвориться у повномасштабну торговельну війну з країною, на частку якої припадає більше ніж половина загального ВВП "Великої сімки", йдеться у матеріалі.

У них (західних лідерів – "24") немає вибору, окрім як відповісти, але водночас таким чином вони самі собі шкодять. Від цього (торговельної війни зі США – "24") програють усі, крім Китаю та Росії,

– вважає Себастьян Маллабі, старший науковий співробітник аналітичного Центру стратегічних і міжнародних досліджень.

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