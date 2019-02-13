Трамп готов продлить срок торгового ультиматума Китаю

США готовы перенести назначенный на 2 марта срок введения ввозных пошлин на товары из Китая, если обе стороны приблизятся к подписанию торгового соглашения.

Об этом глава Белого дома заявил в интервью изданию Bloomberg.

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Если мы будем близки к подписанию соглашения ... я мог бы себе позволить подождать еще немного,

– сказал Трамп.

На этой неделе США и Китай начали последний раунд переговоров по торговому соглашению. Если договоренностей достичь не удастся, США пригрозили со 2 марта повысить с 10 до 25 процентов пошлины на импорт китайских товаров стоимостью 200 миллиардов долларов.

Что происходит между США и Китаем? Страны находятся в затяжном торговом споре. В прошлом году США и Китай начали торговую войну и ввели друг против друга пошлины на более чем 350 миллиардов долларов. Белый дом требует от Пекина прекратить кражу американской интеллектуальной собственности и принять меры по сокращению дефицита в торговле с США. В январе Китай пообещал увеличить закупки американских товаров. В начале февраля страны заявили о прогрессе в переговорах.



В своем обращении к конгрессу Трамп заявлял, что новое соглашение с Китаем "должна включать реальные структурные изменения, чтобы положить конец недобросовестной торговой практики, уменьшить хронический торговый дефицит и защитить американские рабочие места".