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      Трамп может приехать к Путину на парад, – CNN

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      Трамп поедет на российский парад?
      Трамп поедет на российский парад? / itc.ua

      Говорится о так называемом "Параде Победы в Великой Отечественной войне", который состоится в Москве в мае 2020 года. Администрация Путина прислала Трампу официальное приглашение. Тот еще не ответил, но уже сделал по этому поводу заявление перед СМИ.

      Президент США Дональд Трамп 8 ноября заявил журналистам, что может посетить парад в Москве в 2020 году, пишут в CNN.

      Между тем миллиардер Блумберг собрался выдвинуть свою кандидатуру на пост президента США, чтобы остановить Трампа

      "Трамп заявил утром, что рассматривает возможность поездки в Москву в мае", – говорится в сообщении американских журналистов.

      Примечательно, что накануне помощник президента РФ Путина Юрий Ушаков заявил: российская сторона пока не получила официального ответа на приглашение Трампа на празднование Дня Победы в Москве 9 мая.

      Заметим, что в 2019 году на военный парад в Москву не прибыл никто из лидеров иностранных государств (почетным гостем был только экс-президент Казахстана Назарбаев). Тогда путинский пресс-секретар Песков заявлял, что иностранных лидеров просто не приглашали – мол, дата не юбилейная.

      ДСВ
      Главные даты Второй мировой войны / Инфографика 24 канала

      Вспомните, как в Москве прошел парад в 9 мая 2019 года: с серпами, танками, Лениным и Путиным.

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      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости политики Владимир Путин День Победы Дональд Трамп Новости США Новости России
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