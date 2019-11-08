19:30
8 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Америка знищує російське православ'я. Кадиров планує вбивати за образи в інтернеті
      Вєсті Кремля
      22:32, 7 листопада
      Вєсті.UA: Обмовка Зеленського за Фройдом. Порошенко відпочиває
      Вєсті.UA
      19:27, 7 листопада
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини світу
      СИТУАЦІЯ БІЛЯ ПЕТРІВСЬКОГО ДЖЕК МА В УКРАЇНІ ЯРОСЛАВ ДУБНЕВИЧ

      Трамп може приїхати до Путіна на парад, – CNN

      843 Читать новость на русском
      Трамп поїде на російський парад?
      Трамп поїде на російський парад? / itc.ua

      Мовиться про так званий "Парад Перемоги у Великій Вітчизняній війні", що відбудеться у Москві в травні 2020 року. Адміністрація Путіна надіслала Трампу офіційне запрошення. Той ще не відповів, але вже зробив з цього приводу заяву перед ЗМІ.

      Президент США Дональд Трамп 8 травня заявив журналістам, що може відвідати парад у Москві у 2020, пишуть у CNN.

      Тим часом мільярдер Блумберг зібрався висунуту свою кандидатуру на пост президента США, аби зупинити Трампа

      "Трамп заявив цього ранку, що розглядає можливість поїздки до Москви в травні", – мовиться у повідомленні американських журналістів.

      Примітно, що напередодні помічник президента РФ Путіна Юрій Ушаков заявив: російська сторона поки не отримала офіційної відповіді на запрошення Трампа на святкування Дня Перемоги у Москві 9 травня.

      Зауважимо, що у 2019 році на військовий парад до Москви не прибув ніхто з лідерів іноземних держав (почесним гостем був лише експрезидент Казахстану Назарбаєв). Тоді путінський прессекретар Пєсков заявляв, що іноземних лідерів просто не запрошували – мовляв, дата не ювілейна.

      ДСВ

      Головні дати Другої світової війни / Інфографіка 24 каналу

      Пригадайте, як у Москві пройшов парад до 9 травня 2019 року: із серпами, танками, Леніним і Путіним.

      blog_ava
      Від куріння вейпа померли 39 людей у США та 2 людини у Великобританії
      сьогодні
      25951
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини політики Володимир Путін Новини Росії Новини США Дональд Трамп День Перемоги
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Про корисний лобізм і банкрутство по-новому, – в інтерв'ю з замміністеркою юстиції
      сьогодні , 19:00 Про корисний лобізм і банкрутство по-новому, – в інтерв'ю з замміністеркою юстиції
      Ірина Поліщук 88
      Українці – рушійна сила економіки Польщі, – Rzeczpospolita
      сьогодні , 17:00 Українці – рушійна сила економіки Польщі, – Rzeczpospolita
      Світові Медіа 1729
      Страхування життя в Україні: як оформити страховку без копійки в кишені
      31 жовтня , 10:30 Страхування життя в Україні: як оформити страховку без копійки в кишені
      688
      Розпродаж 11.11 на Aliexpress: як дійсно зекономити
      сьогодні , 16:03 Розпродаж 11.11 на Aliexpress: як дійсно зекономити
      Ірина Полицька 898
      Наймогутніша жінка США – пані "анти-Трамп"
      сьогодні , 15:23 Наймогутніша жінка США – пані "анти-Трамп"
      Борис Немировський 2981
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук