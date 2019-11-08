Трамп може приїхати до Путіна на парад, – CNN

Мовиться про так званий "Парад Перемоги у Великій Вітчизняній війні", що відбудеться у Москві в травні 2020 року. Адміністрація Путіна надіслала Трампу офіційне запрошення. Той ще не відповів, але вже зробив з цього приводу заяву перед ЗМІ.

Президент США Дональд Трамп 8 травня заявив журналістам, що може відвідати парад у Москві у 2020, пишуть у CNN.

Тим часом мільярдер Блумберг зібрався висунуту свою кандидатуру на пост президента США, аби зупинити Трампа

"Трамп заявив цього ранку, що розглядає можливість поїздки до Москви в травні", – мовиться у повідомленні американських журналістів.

Примітно, що напередодні помічник президента РФ Путіна Юрій Ушаков заявив: російська сторона поки не отримала офіційної відповіді на запрошення Трампа на святкування Дня Перемоги у Москві 9 травня.

Зауважимо, що у 2019 році на військовий парад до Москви не прибув ніхто з лідерів іноземних держав (почесним гостем був лише експрезидент Казахстану Назарбаєв). Тоді путінський прессекретар Пєсков заявляв, що іноземних лідерів просто не запрошували – мовляв, дата не ювілейна.

Головні дати Другої світової війни / Інфографіка 24 каналу

Пригадайте, як у Москві пройшов парад до 9 травня 2019 року: із серпами, танками, Леніним і Путіним.