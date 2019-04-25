Трамп направил вооруженных солдат к границе с Мексикой

Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что на границу США и Мексики направлены американские солдаты.

"На этот момент мы направляем вооруженные силы на американо-мексиканскую границу", – написал Трамп в Twitter.

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При этом он вновь отметил, что Мексика прилагает недостаточно усилий для задержания и возвращения в страну нелегальных иммигрантов, стремящихся попасть в США.

Mexico’s Soldiers recently pulled guns on our National Guard Soldiers, probably as a diversionary tactic for drug smugglers on the Border. Better not happen again! We are now sending ARMED SOLDIERS to the Border. Mexico is not doing nearly enough in apprehending & returning! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 апреля 2019 г.

Перед этим Трамп отмечал, что "очень большой караван из более чем 20 тысяч человек начал свой путь через Мексику".

"Мексика сократила его размер, однако он все еще идет. Мексика должна остановить тех, кто остался, или нам придется закрыть этот участок границы и мобилизовать военных. У контрабандистов и картелей есть оружие", – подчеркнул президент США.

В начале апреля Минобороны США заявило, что выделит миллиард долларов на возведение 91 километра стены вдоль границы с Мексикой. Строительство этой стены было одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Ее сооружение вызвало множество споров в конгрессе и даже привело к длительному шатдауну.

Для чего Трамп строит стену на границе с Мексикой?

Немало людей хотят попасть в США, убегая от бедности и насилия в Центральной Америке. Обычно эти люди пересекают границу нелегально и нелегально остаются жить в США. Поэтому Трамп решил возвести стену на границе с Мексикой как один из методов борьбы с нелегальной миграцией.



Кроме того, в ноября 2018 года Трамп подписал указ, которым запретил предоставлять убежище тем мигрантам, которые попали на территорию США незаконно. Теперь мигранты, прибывающие в страну нелегально, не будут получать автоматического права на пребывание в стране.