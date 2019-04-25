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      Трамп направил вооруженных солдат к границе с Мексикой

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      Трамп направил к границе с Мексикой американских солдат
      Трамп направил к границе с Мексикой американских солдат / Getty Images

      Президент США Дональд Трамп 24 апреля заявил, что на границу США и Мексики направлены американские солдаты.

      "На этот момент мы направляем вооруженные силы на американо-мексиканскую границу", – написал Трамп в Twitter.

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      При этом он вновь отметил, что Мексика прилагает недостаточно усилий для задержания и возвращения в страну нелегальных иммигрантов, стремящихся попасть в США.

      Перед этим Трамп отмечал, что "очень большой караван из более чем 20 тысяч человек начал свой путь через Мексику".

      "Мексика сократила его размер, однако он все еще идет. Мексика должна остановить тех, кто остался, или нам придется закрыть этот участок границы и мобилизовать военных. У контрабандистов и картелей есть оружие", – подчеркнул президент США.

      В начале апреля Минобороны США заявило, что выделит миллиард долларов на возведение 91 километра стены вдоль границы с Мексикой. Строительство этой стены было одним из главных предвыборных обещаний Трампа. Ее сооружение вызвало множество споров в конгрессе и даже привело к длительному шатдауну.

      Для чего Трамп строит стену на границе с Мексикой?
      Немало людей хотят попасть в США, убегая от бедности и насилия в Центральной Америке. Обычно эти люди пересекают границу нелегально и нелегально остаются жить в США. Поэтому Трамп решил возвести стену на границе с Мексикой как один из методов борьбы с нелегальной миграцией.

      Кроме того, в ноября 2018 года Трамп подписал указ, которым запретил предоставлять убежище тем мигрантам, которые попали на территорию США незаконно. Теперь мигранты, прибывающие в страну нелегально, не будут получать автоматического права на пребывание в стране.

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      Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп Иммигранты Мексика
      Источник: 24 канал
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