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Трамп не признает путинскую аннексию Крыма, – посол США в России

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Джон Гантсман
Джон Гантсман / The National Interest

Очень маловероятно, что президент США Дональд Трамп признает незаконную аннексию Крыма Россией во время встречи с главой Кремля Владимиром Путиным в Хельсинки.

Такое мнение в эфире Fox News Sunday высказал посол Соединенных Штатов в РФ Джон Гантсман.

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Президент является главным переговорщиком, не я. Он хорошо разбирается в этом вопросе (оккупации Крыма – "24"), и хорошо понимает, куда он хочет двигаться,
– заявил американский дипломат.

Гантсман также сигнализировал о том, что Трамп займет жесткую позицию относительно вмешательства российской разведки в президентские выборы в США.

Издание напоминает, что на прошлой неделе действующий глава Белого дома обвинил бывшего президента США Барака Обаму в российском вторжении в Крым, заявив, что этот эпизод – это "катастрофа Обамы", которая не произошла бы при его президентстве.

Напомним, встреча Трампа и Путина 16 июля в Хельсинки началась в 13:20 и продлится около 3 часов. Накануне саммита двух президентов столицу Финляндии охватила волна протестов.

Теги: Новости России Дональд Трамп Встреча Путина и Трампа 16 июля 2018 года Новости политики Аннексия Крыма Выборы в США
Источник: 24 Канал
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