Трамп не визнає путінську анексію Криму, – посол США в Росії

Дуже малоймовірно, що президент США Дональд Трамп визнає незаконну анексію Криму Росією під час зустрічі із главою Кремля Володимиром Путіним у Гельсінкі.

Таку думку в ефірі Fox News Sunday висловив посол Сполучених Штатів в РФ Джон Гантсман.

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Президент є головним переговірником, не я. Він добре розуміється на цьому питанні (окупації Криму – "24"), і добре розуміє, куди він хоче рухатись,

– заявив американський дипломат.

Гантсман також сигналізував про те, що Трамп займе жорстку позицію щодо втручання російської розвідки у президентські вибори у США.

Видання нагадує, що минулого тижня чинний глава Білого дому звинуватив колишнього президента США Барака Обаму у російському вторгненні в Крим, заявивши, що цей епізод – це "катастрофа Обами", яка не відбулася б за його президентства.

Нагадаємо, зустріч Трампа та Путіна 16 липня в Гельсінкі розпочалася о 13:20 і триватиме близько 3 годин. Напередодні саміту двох президентів столицю Фінляндії охопила хвиля протестів.