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      Трамп объяснил, зачем демократы инициировали его импичмент

      27 Читати новину українською
      Трамп рассказал, зачем демократам его импичмент
      Трамп рассказал, зачем демократам его импичмент / Фото с Facebook

      Представители Демократической партии инициировали расследование оснований для импичмента президента США Дональда Трампа. Он убежден, что таким образом демократы признают, что не смогут победить его на президентских выборах в 2020 году.

      Американский лидер на пресс конференции во время саммита Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что республиканцы, согласно опросам, имеют "отличные" позиции в штатах Огайо, Айове, Пенсильвании и Северной Каролине.

      Надо знать: Импичмент президента США: процедура, причины и шансы объявления Трампу

      По его словам, демократы не думают, что смогут победить на выборах, и поэтому они решили: "Давайте объявим ему импичмент".

      Они (демократы – 24 канал) сосредоточились на охоте на ведьм. Они не могут выиграть у нас на выборах,
      – сказал Трамп.

      Кроме того, американский президент обвинил представителей Демократической партии в попытках оказать давление на Президента Украины Владимира Зеленского. Они якобы даже угрожали украинскому гаранту.

      "Они обвиняют меня в этом, но я этого не делал", – добавил Трамп.

      При этом он призвал своего конкурента Джо Байдена быть открытым и сам пообещал быть открытым относительно разговора с Зеленским, вызвавшего громкий скандал в США.

      Важно: Импичмент Трампу: что грозит президенту США и последствия для Украины

      Американский президент подтвердил, что говорил с украинским коллегой о расследовании дела компании, связанной с сыном Байдена – Хантером. Однако, это был разговор в контексте обещаний Зеленского побороть коррупцию в Украине.

      Я хочу, чтобы он сделал все, что он может... Это не его прямая работа, и он об этом недавно сказал. Но все, что он может сделать с позиции борьбы с коррупцией. Потому что коррупция огромная. Когда сын Байдена идет с миллионами долларов из Украины, и они ничего не знают и ему платят миллионы долларов – это коррупция. Когда Байден покидает Китай с 1,5 миллиарда долларов... Все это ужасно,
      – подытожил Трамп.

      За что Трампу хотят объявить импичмент?

      Американский разведчик несколько дней назад написал донос, касающийся разговора президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Глава Белого дома, по словам демократов, добивается открытия дела о деятельности в украинской газовой компании Хантера Байдена – сына его главного конкурента на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена.

      К теме: Скандальный разговор Трампа и Зеленского: что показала стенограмма

      Из-за этого скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.

      25 сентября Белый Дом таки обнародовал стенограмму июльского разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

      Трамп действительно в разговоре с Зеленским несколько раз упомянул Джо Байдена. В частности, американский лидер отметил, что расследование против последнего было прекращено. Он предложил президенту Украины сотрудничать с генеральным прокурором Уильямом Барри и адвокатом Руди Джулиани и попросил рассмотреть этот "ужасный" вопрос.

      Зеленский пообещал, что новый генпрокурор Украины займется изучением этого дела.

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      Импичмент Трампу: что грозит президенту США и последствия для Украины
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      Теги: Новости США Владимир Зеленский Дональд Трамп Импичмент Скандал Новости политики
      Источник: 24 канал
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