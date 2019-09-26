Трамп объяснил, зачем демократы инициировали его импичмент
Представители Демократической партии инициировали расследование оснований для импичмента президента США Дональда Трампа. Он убежден, что таким образом демократы признают, что не смогут победить его на президентских выборах в 2020 году.
Американский лидер на пресс конференции во время саммита Генассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что республиканцы, согласно опросам, имеют "отличные" позиции в штатах Огайо, Айове, Пенсильвании и Северной Каролине.
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По его словам, демократы не думают, что смогут победить на выборах, и поэтому они решили: "Давайте объявим ему импичмент".
Они (демократы – 24 канал) сосредоточились на охоте на ведьм. Они не могут выиграть у нас на выборах,
– сказал Трамп.
Кроме того, американский президент обвинил представителей Демократической партии в попытках оказать давление на Президента Украины Владимира Зеленского. Они якобы даже угрожали украинскому гаранту.
"Они обвиняют меня в этом, но я этого не делал", – добавил Трамп.
При этом он призвал своего конкурента Джо Байдена быть открытым и сам пообещал быть открытым относительно разговора с Зеленским, вызвавшего громкий скандал в США.
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Американский президент подтвердил, что говорил с украинским коллегой о расследовании дела компании, связанной с сыном Байдена – Хантером. Однако, это был разговор в контексте обещаний Зеленского побороть коррупцию в Украине.
Я хочу, чтобы он сделал все, что он может... Это не его прямая работа, и он об этом недавно сказал. Но все, что он может сделать с позиции борьбы с коррупцией. Потому что коррупция огромная. Когда сын Байдена идет с миллионами долларов из Украины, и они ничего не знают и ему платят миллионы долларов – это коррупция. Когда Байден покидает Китай с 1,5 миллиарда долларов... Все это ужасно,
– подытожил Трамп.
За что Трампу хотят объявить импичмент?
Американский разведчик несколько дней назад написал донос, касающийся разговора президента Дональда Трампа и Владимира Зеленского. Американские СМИ писали, что Трамп пытается заставить Зеленского вмешаться в президентские выборы в США, запланированные на 2020 год. Глава Белого дома, по словам демократов, добивается открытия дела о деятельности в украинской газовой компании Хантера Байдена – сына его главного конкурента на пост президента США от Демократической партии Джо Байдена.
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Из-за этого скандала спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси объявила о начале формальной процедуры импичмента президента Дональда Трампа.
25 сентября Белый Дом таки обнародовал стенограмму июльского разговора Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.
Трамп действительно в разговоре с Зеленским несколько раз упомянул Джо Байдена. В частности, американский лидер отметил, что расследование против последнего было прекращено. Он предложил президенту Украины сотрудничать с генеральным прокурором Уильямом Барри и адвокатом Руди Джулиани и попросил рассмотреть этот "ужасный" вопрос.
Зеленский пообещал, что новый генпрокурор Украины займется изучением этого дела.