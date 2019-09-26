Трамп пояснив, навіщо демократи ініціювали його імпічмент

Представники Демократичної партії ініціювали розслідування підстав для імпічменту президента США Дональда Трампа. Він переконаний, що таким чином демократи визнають, що не зможуть перемогти його на президентських виборах у 2020 році.

Американський лідер на пресконференції під час саміту Генасамблеї ООН в Нью-Йорку заявив, що республіканці, згідно з опитуваннями, мають "чудові" позиції у штатах Огайо, Айові, Пенсільванії та Північній Кароліні.

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За його словами, демократи не думають, що зможуть перемогти на виборах, і тому вони вирішили: "Давайте оголосимо йому імпічмент".

Вони (демократи, – 24 канал) зосередилися на полюванні на відьом. Вони не можуть виграти у нас на виборах,

– сказав Трамп.

Окрім того, американський президент звинуватив представників Демократичної партії в спробах чинити тиск на Президента України Володимира Зеленського. Вони нібито навіть погрожували українському гаранту.

"Вони звинувачують мене в цьому, але я цього не робив", – додав Трамп.

При цьому, він закликав свого конкурента Джо Байдена бути відкритим і сам пообіцяв бути відкритим щодо розмови із Зеленським, що викликала гучний скандал у США.

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Американський президент підтвердив, що говорив з українським колегою про розслідування справи компанії, пов’язаної з сином Байдена – Гантером. Проте, це була розмова у контексті обіцянок Зеленського побороти корупцію в Україні.

Я хочу, щоб він зробив все, що він може… Це не його пряма робота, і він про це нещодавно сказав. Але все, що він може зробити з позиції боротьби з корупцією. Тому що корупція величезна. Коли син Байдена йде з мільйонами доларів з України, і вони нічого не знають і йому платять мільйони доларів – це корупція. Коли Байден залишає Китай з 1,5 мільярда доларів… Все це жахливо,

– підсумував Трамп.

За що Трампу хочуть оголосити імпічмент?

Американський розвідник кілька днів тому написав донос, що стосувався розмови президента Дональда Трампа та Володимира Зеленського. Американські ЗМІ писали, що Трамп намагається змусити Зеленського втрутитися у президентські вибори в США, що заплановані на 2020 рік. Глава Білого дому, за словами демократів, домагається відкриття справи про діяльність в українській газовій компанії Гантера Байдена – сина його головного конкурента на пост президента США від Демократичної партії Джо Байдена.

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Через цей скандал спікер Палати представників Ненсі Пелосі оголосила про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа.

25 вересня Білий Дім таки оприлюднив стенограму липневої розмови Дональда Трампа з Володимиром Зеленським.

Трамп справді у розмові з Зеленським кілька разів згадав Джо Байдена. Зокрема, американський лідер зауважив, що розслідування проти останнього було припинено. Він запропонував президенту України співпрацювати з генеральним прокурором Вільямом Барром і адвокатом Руді Джуліані та попросив розглянути це "жахливе" питання.

Зеленський пообіцяв, що новий генпрокурор України займеться вивченням цієї справи.