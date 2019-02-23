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      Трамп определился с кандидатом на место постпреда США при ООН

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      Келли Крафт
      Келли Крафт / Фото из открытых источников

      Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп выдвинул посла США в Канаде Келли Крафт на должность постоянного представителя страны при ООН. По его мнению, занимая прежнюю должность Крафт выполнила замечательную работу представляя интересы США в Канаде.

      В своем Twitter глава Белого дома отметил, что он рад объявить о выдвижении действующего посла США в Канаде на должность постоянного представителя США при ООН.

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      Я не сомневаюсь в том, что под ее руководством наша страна будет представлена на высоком уровне. Мои поздравления Келли и всей его семьи,
      – написал Трамп.

      Стоит заметить, что агентство Bloomberg сообщало, что Трамп рассматривал четырех кандидатов на должность постпреда при ООН: Келли Крафт, свою экс-советница Дину Пауэлл, посла в Германии Ричарда Гренелл и бывшего кандидата-республиканца в сенаторы от штата Мичиган Джона Джеймса. Ранее главной кандидатом на место постпреда США при ООН была пресс-секретарь Госдепартамента США Хизер Нойерт, Однако 17 февраля она заявила, что не будет претендовать на этот пост в интересах собственной семьи.

      Почему США выбирают нового постпреда при ООН?Никки Хейли, которая была представителем США при ООН с января 2017 года, во время встречи с Дональдом Трампом в Белом доме 9 октября неожиданно объявила ему о своей отставке. Она продолжила выполнять свои обязанности до конца 2018 года. После этого стало известно, что Трамп рассматривает кандидатуру Хизер Нойерт на должность постоянного представителя страны при ООН.

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      Теги: Новости США Новости политики Канада Дональд Трамп ООН
      Источник: 24 Канал
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