Трамп визначився із кандидатом на місце постпреда США при ООН

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висунув посла США в Канаді Келлі Крафт на посаду постійного представника країни при ООН. На його думку, обіймаючи попередню посаду Крафт виконала чудову роботу презентуючи інтереси США у Канаді.

У своєму Twitter очільник Білого дому зазначив, що він радий оголосити про висунення чинного посла США у Канаді на посаду постійного представника Сполучених Штатів при ООН.

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Я не сумніваюся в тому, що під її керівництвом наша країна буде представлена на найвищому рівні. Мої вітання Келлі і всій її сім'ї,

– написав Трамп.

I am pleased to announce that Kelly Knight Craft, our current Ambassador to Canada, is being nominated to be United States Ambassador to the United Nations.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 лютого 2019 р.

Варто зауважити, що агентство Bloomberg повідомляло, що Трамп розглядав чотирьох кандидатів на посаду постпреда при ООН: Келлі Крафт, свою екс-радницю Діну Пауелл, посла в Німеччині Річарда Гренелла і колишнього кандидата-республіканця в сенатори від штату Мічиган Джона Джеймса. Раніше головною кандидаткою на місце постпреда США при ООН була прес-секретарка Держдепартаменту США Хізер Нойерт, однак 17 лютого вона заявила, що не претендуватиме на цей пост в інтересах власної сім'ї.

Чому США обирають нового постпреда при ООН?Ніккі Гейлі, яка була представником США при ООН з січня 2017 року, під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі 9 жовтня несподівано оголосила йому про свою відставку. Вона продовжила виконувати свої обов'язки до кінця 2018 року. Після цього стало відомо, що Трамп розглядає кандидатуру Хізер Нойерт на посаду постійного представника країни при ООН.