04:05
23 лют 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Штрафи за брудні шкарпетки в поїздах РФ. Путін вчить рахувати
      Вєсті Кремля
      22:54, 22 лютого
      Вєсті.UA: Сестри Анна Марія Опанасюк чи адепти "руского міра". Скандальні обмовки Гройсмана
      Вєсті.UA
      21:14, 22 лютого
      Елітні маєтки та дорога зброя: як живуть екоінспектори України
      ЦРУ
      09:01, 22 лютого
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: ЗОЖ з-під палки
      Згадати все
      22:40, 22 лютого
      Телеканал новин 24 Новини Новини світу
      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ СЕСТРИ АННА МАРІЯ ОПАНАСЮК ЄВРОБАЧЕННЯ 2019

      Трамп визначився із кандидатом на місце постпреда США при ООН

      39 Читать новость на русском
      Келлі Крафт
      Келлі Крафт / Фото з відкритих джерел

      Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висунув посла США в Канаді Келлі Крафт на посаду постійного представника країни при ООН. На його думку, обіймаючи попередню посаду Крафт виконала чудову роботу презентуючи інтереси США у Канаді.

      У своєму Twitter очільник Білого дому зазначив, що він радий оголосити про висунення чинного посла США у Канаді на посаду постійного представника Сполучених Штатів при ООН.

      Читайте також: Трамп підписав меморандум про формування Космічних сил

      Я не сумніваюся в тому, що під її керівництвом наша країна буде представлена на найвищому рівні. Мої вітання Келлі і всій її сім'ї,
      – написав Трамп.

      Варто зауважити, що агентство Bloomberg повідомляло, що Трамп розглядав чотирьох кандидатів на посаду постпреда при ООН: Келлі Крафт, свою екс-радницю Діну Пауелл, посла в Німеччині Річарда Гренелла і колишнього кандидата-республіканця в сенатори від штату Мічиган Джона Джеймса. Раніше головною кандидаткою на місце постпреда США при ООН була прес-секретарка Держдепартаменту США Хізер Нойерт, однак 17 лютого вона заявила, що не претендуватиме на цей пост в інтересах власної сім'ї.

      Чому США обирають нового постпреда при ООН?Ніккі Гейлі, яка була представником США при ООН з січня 2017 року, під час зустрічі з Дональдом Трампом у Білому домі 9 жовтня несподівано оголосила йому про свою відставку. Вона продовжила виконувати свої обов'язки до кінця 2018 року. Після цього стало відомо, що Трамп розглядає кандидатуру Хізер Нойерт на посаду постійного представника країни при ООН.

      blog_ava
      США перед важной развилкой в своей истории: тайны Путина и Трампа скоро станут известны
      сьогодні
      502
      Теги: Новини політики Новини США ООН Дональд Трамп Канада
      Джерело: 24 Канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      США перед важной развилкой в своей истории: тайны Путина и Трампа скоро станут известны
      сьогодні , 01:00 США перед важной развилкой в своей истории: тайны Путина и Трампа скоро станут известны
      Іван Яковина 502
      Цілком очікувано: чому "євробляхи" стануть невигідними
      22 лютого , 22:33 Цілком очікувано: чому "євробляхи" стануть невигідними
      Артем Овдієнко 1148
      Головні новини 22 лютого: скандал із сестрами Опанасюк і мільйонний штраф Ryanair і Wizzair
      22 лютого , 22:27 Головні новини 22 лютого: скандал із сестрами Опанасюк і мільйонний штраф Ryanair і Wizzair
      1368
      Життя в Україні взагалі-то могло б бути цілком спокійним, – Neu Zürcher Zeitung
      22 лютого , 22:01 Життя в Україні взагалі-то могло б бути цілком спокійним, – Neu Zürcher Zeitung
      Світові Медіа 612
      Тимошенко vs Порошенко: хто їх підтримує і чому
      22 лютого , 19:01 Тимошенко vs Порошенко: хто їх підтримує і чому
      Артем Овдієнко 1152
      Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
       17 вересня 2017 , 11:52
      ТОП-25 фільмів для святкового настрою
       7 січня 2015 , 11:10
      США завдали авіаудару по Сирії: інформація про загибель цивільних підтвердилась
       26 січня , 20:01
      У Гаазі пролунав вибух, обвалилися житлові будинки: фото, відео
       27 січня , 19:33
      Відкривай легендарні місця: Сопот
       9 квітня 2018 , 12:00
      Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
       16 квітня 2018 , 15:00
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук