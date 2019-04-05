Трамп передумал закрывать границу с Мексикой

Президент Дональд Трамп отказался от идеи немедленного закрытия границы с Мексикой как мероприятия, призванного остановить поток нелегальной миграции и наркотиков. Трамп дал власти Мексики год на решение этих проблем.

В случае, если Мексике не удастся преодолеть проблемы с нелегальным потоком наркотиков и мигрантов Трамп пригрозил наложить пошлины на импорт мексиканских автомобилей.

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Издание The Washington Post отмечает, что глава Белого дома отказался от закрытия границы после консультаций с советниками по экономическим вопросам и законодателями. Они дали Трампу понять, что обе страны столкнутся с огромными экономическими рисками. В частности американскую экономику ждет сильный удар в случае принятия такого шага.

Закрытие границы может вызвать катастрофические последствия для экономики страны. Я надеюсь, что мы не будем этого делать,

– заявил один из союзников президента, республиканец Митч Макконнелл.

Независимые экономисты уже неоднократно предупреждали Трампа, что в случае закрытия границы, экономики обеих стран столкнутся с колоссальными проблемами, которые неизбежно приведут к хаосу. Главный экономист Moody's Analytics Марк Занди считает, что полное закрытие американо-мексиканской границы хотя бы на несколько недель может привести к рецессии для обеих стран.

Сейчас объемы потока товаров и услуг, которые преодолевают границу ежедневно достигают почти 1,7 миллиарда долларов. Работники, студенты, покупатели и туристы количество которых достигает почти 500 000 человек ежедневно пересекают границу на полностью законных основаниях.

Стоит отметить, что в течение нескольких последних дней риторика Трампа в отношении власти Мексики существенно "смягчилась". Американский лидер похвалил южного соседа за усиление борьбы с караванами нелегальных мигрантов, которые движутся в направлении США из Сальвадора, Гватемалы и Гондураса.