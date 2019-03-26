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      Трамп получил миллиард долларов на строительство стены на границе с Мексикой

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      Стена на границе США с Мексикой
      Стена на границе США с Мексикой / Фото из открытых источников

      Министерство обороны США выделит миллиард долларов на строительство стены вдоль границы США с Мексикой.

      Этих средств должно хватить на строительство 91 километра стены в районе Эль-Пасо в Техасе и установления там освещения, пишет DW.

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      Для чего Трампу стена?
      Многие хотят попасть в США, убегая от высокого уровня бедности и насилия в Центральной Америке. Поэтому американский президент рассматривает строительство стены на границе с Мексикой как один из способов борьбы с нелегальной миграцией. Само строительство стены на границе между государствами было одним из предвыборных обещаний президента.

      В ноябре 2018 года Трамп подписал указ, которым запрещает предоставлять убежище тем мигрантам, которые попали на территорию США незаконно. Теперь мигранты, прибывающие на территорию США нелегально, не будут получать автоматического права на пребывание в стране.

      А вот Конгресс отказывается давать деньги Трампу на стену. По крайней мере, запрошенные 8 миллиардов долларов. Законодательный орган согласовал проект бюджета страны до сентября 2019 года. И там предусмотрено для "мексиканского вопроса" только 1,37 миллиарда долларов.

      Трамп бюджет подписал, чтобы избежать нового "шатдауна". Но потом объявил чрезвычайное положение на границе с Мексикой, чтобы получить деньги на строительство стены из других частей бюджета.

      Далее Сенат вслед за Палатой представителей поддержал большинством голосов резолюцию, которая останавливает действие указа Трампа о чрезвычайном положении на южной границе США. Документ поддержали 12 однопартийцев президента. Тогда Трамп впервые за свое президентство наложил вето на решение Конгресса. 26 марта должно состояться голосование, чтоб преодолеть вето президента.

      blog_ava
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      Теги: Новости США Дональд Трамп Новости политики Мексика
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