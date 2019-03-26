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      Трамп отримав мільярд доларів на будівництво стіни на кордоні з Мексикою

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      Стіна на кордоні США з Мексикою
      Стіна на кордоні США з Мексикою / Фото з відкритих джерел

      Міністерство оборони США виділить мільярд доларів на зведення стіни вздовж кордону США з Мексикою.

      Цих коштів має вистачити на спорудження стіни завдовжки 91 кілометр в районі Ель-Пасо в Техасі й встановлення там освітлення, пише DW.

      Читайте також: У Мексиці перекинулася вантажівка з мігрантами: багато загиблих

      Для чого Трампові стіна?Чимало людей хочуть потрапити до США, утікаючи від високого рівня бідності та насильства у Центральній Америці. Тож американський президент розглядає спорудження стіни на кордоні з Мексикою як один із способів боротьби з нелегальною міграцією. Саме будівництво стіни на кордоні між державами було однією з передвиборчих обіцянок президента.

      У листопада 2018 року Трамп підписав указ, яким забороняє надавати притулок тим мігрантам, які потрапили на територію США незаконно. Тепер мігранти, які прибувають на територію США нелегально, не будуть отримувати автоматичного права на перебування в країні.

      А от Конгрес відмовляється давати гроші Трампу на стіну. Принаймні, запрошені 8 мільярдів доларів. Законодавчий орган погодив проект бюджету країни до вересня 2019 року. І там передбачено для "мексиканського питання" лише 1,37 мільярда доларів.

      Трамп бюджет підписав, щоб уникнути нового "шатдауну". Але потім оголосив надзвичайний стан на кордоні з Мексикою, аби отримати гроші на будівництво стіни з інших частин бюджету.

      Далі Сенат слідом за Палатою представників підтримав більшістю голосів резолюцію, яка зупиняє дію указу Трампа про надзвичайний стан на південному кордоні США. Документ підтримали 12 однопартійців президента. Тоді Трамп вперше за своє президентство наклав вето на рішення Конгресу. 26 березня має відбутися голосування, шоб подолати вето президента.

      blog_ava
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      Теги: Новини політики Дональд Трамп Новини США Мексика
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