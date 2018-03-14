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Трамп планирует еще одно увольнение, – СМИ

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Трамп хочет заменить еще одного чиновника из своей админинстрации
Трамп хочет заменить еще одного чиновника из своей админинстрации / newsday.com

После увольнения своего госсекретаря Рекса Тиллерсона Дональд Трамп хочет отстранить от должности еще одного чиновника США.

Им может стать министр по делам ветеранов США Дэвид Шулкин, сообщает The Washington Post со ссылкой на слова трех советников главы Белого дома.

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Как отмечается, Шулкина могут освободить уже в ближайшее время.

Трамп хочет заменить его министром энергетики Риком Перри, ветераном Воздушных сил США. Издание отмечает, что президент Америки пригласил Перри в Белый дом на обед в понедельник, 12 марта, но формально еще не предложил ему новую должность.

Напомним, 13 марта президент США Дональд Трамп уволил Рекса Тиллерсона и назначил новым главой Госдепа США Майка Помпео, возглавлявшего ЦРУ.

Для Рекса Тиллерсона это стало неожиданностью – он был настроен продолжать свою работу в должности Государственного секретаря США, поэтому не знает, почему Дональд Трамп уволил его.

Кто такой Дэвид Шулкин?
58-летний американский медик и госслужащий, с 2017 занимает должность министра по делам ветеранов США. Единственный чиновник в администрации Трампа, который работал с Бараком Обамой. Так, за период с июля 2015 по февраль 2017 года он был заместителем министра по делам ветеранов США по вопросам здравоохранения.

Теги: Новости политики Новости США Дональд Трамп Рекс Тиллерсон
Источник: 24 Канал
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