Трамп планує ще одне звільнення, – ЗМІ

Після звільнення свого держсекретаря Рекса Тіллерсона Дональд Трамп хоче усунути з посади ще одного чиновника США.

Ним може стати міністр у справах ветеранів Сполучених Штатів Девід Шулкін, повідомляє The Washington Post із посиланням на слова трьох радників глави Білого дому.

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Як зазначається, Шулкіна можуть звільнити уже найближчим часом.

Трамп хоче замінити його міністром енергетики Ріком Перрі, ветераном Повітряних сил США. Видання зауважує, що президент Америки запросив Перрі в Білий дім на обід в понеділок, 12 березня, але формально ще не запропонував йому нову посаду.

Нагадаємо, 13 березня президент США Дональд Трамп звільнив Рекса Тіллерсона та призначив новим главою Держдепу США Майка Помпео, який очолював ЦРУ.



Для Рекса Тіллерсона це стало несподіванкою – він був налаштований продовжувати свою роботу на посаді Державного секретаря США, тож не знає, чому Дональд Трамп звільнив його.

Хто такий Девід Шулкін? 58-річний американський медик і держслужбовець, який із 2017 року займає посаду міністра у справах ветеранів США. Єдиний посадовець в адміністрації Трампа, який працював з Бараком Обамою. Так, із липня 2015 по лютий 2017 він був заступником міністра у справах ветеранів США з питань охорони здоров'я.