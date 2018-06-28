Трамп получил шанс взять под контроль Верховный суд

81-летний член Верховного суда США Энтони Кеннеди заявил о выходе на пенсию. Его часто называли "судьей, который колеблется" – Кеннеди поддерживал решение и либералов, и консерваторов, тем самым обеспечивал баланс политических сил в суде.

Об этом сообщает BBC.

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Кеннеди покинет пост 31 июля. Поэтому Дональд Трамп может номинировать кандидата на место судьи, чей голос полностью изменит курс Верховного суда.

О своем решении судья сообщил президенту в официальном письме, в котором написал, что для него – высокая честь и привилегия служить стране в федеральной юстиции в течение 43 лет.

Трамп пообещал немедленно найти ему замену. По словам президента США, он рассматривает список из 25 кандидатов на эту должность.

Напомним, президент Европейского Совета Дональд Туск заявил, что страны-члены Европейского союза и их лидеры должны готовиться к "худшим сценариям" в отношениях с Соединенными Штатами Америки, из-за многочисленных расхождений во взглядах.