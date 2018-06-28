Трамп отримав шанс взяти під контроль Верховний суд

81-річний член Верховного суду США Ентоні Кеннеді заявив про вихід на пенсію. Його часто називали "суддею, який вагається" – Кеннеді підтримував рішення і лібералів, і консерваторів, тим самим забезпечував баланс політичних сил в суді.

Про це повідомляє BBC.

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Кеннеді покине пост 31 липня. Тому Дональд Трамп може номінувати на місце судді кандидата, чий голос повністю змінить курс Верховного суду.

Про своє рішення суддя повідомив президенту в офіційному листі, в якому написав, що для нього – найвища честь і привілей служити країні у федеральної юстиції протягом 43 років.

Трамп пообіцяв негайно знайти йому заміну. За словами президента США, він розглядає список із 25 кандидатів на цю посаду.

Нагадаємо, президент Європейської Ради Дональд Туск заявив, що країни-члени Європейського союзу та їхні лідери повинні готуватися до "найгірших сценаріїв" у відносинах з Сполученими Штатами Америки, через численні розбіжності у поглядах.