"Готуватися до найгірших сценаріїв": Туск зробив серйозну заяву про відносини ЄС і США

Країни-члени Європейського союзу та їхні лідери повинні готуватися до "найгірших сценаріїв" у відносинах з Сполученими Штатами Америки, через численні розбіжності у поглядах.

Про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск у листі, який надіслав лідерам країн-членів ЄС, передає прес-служба Євроради.

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У своєму зверненні Туск нагадав про події недавнього саміту "Великої сімки" в Канаді. Зокрема, за його словами, поряд з важливими для Євросоюзу проблемами міграції та реформи єврозони "важливо пам'ятати про геополітичний контекст після саміту G7 в Канаді".

Окрім того, президент Євроради зазначив, що відносини США та ЄС перебувають під величезним тиском через політику американського президента Дональда Трампа, а розбіжності між ЄС і США виходять за рамки торгівлі.

Я поділюся з вами своєю політичною оцінкою того, що відбувається. Я вважаю, що, сподіваючись на краще, ми повинні готувати наш союз до найгірших сценаріїв,

– вважає Туск.

Зазначимо, відповідний лист політик відправив напередодні саміту ЄС, який пройде в Брюсселі з 28 по 29 червня.

Нагадаємо, країни Європейського союзу одноголосно підтримали введення імпортних мит на продукцію виготовлену в США.