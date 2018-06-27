02:26
28 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
28°C 20°C
  • п'ятниця
    23°C 19°C
  • субота
    19°C 14°C
  • неділя
    18°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Кліщ Кадиров. Кокаїновий король Мундіалю
Вєсті Кремля
22:06, 27 червня
Вєсті.UA. Піднесені стосунки Ляшка і Коломойського. Пекельне привітання для Захарченка
Вєсті.UA
20:09, 27 червня
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
Чому Генпрокуратура закрила кримінальну справу щодо "Нової пошти"
Підсумки дна
11:00, 27 червня
Згадати Все. Товариські суди
Згадати все
22:53, 26 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини політики

"Готуватися до найгірших сценаріїв": Туск зробив серйозну заяву про відносини ЄС і США

362 Читать новость на русском
Туск закликав ЄС готуватися до "найгірших сценаріїв" у відносинах зі США
Туск закликав ЄС готуватися до "найгірших сценаріїв" у відносинах зі США / Фото з відкритих джерел

Країни-члени Європейського союзу та їхні лідери повинні готуватися до "найгірших сценаріїв" у відносинах з Сполученими Штатами Америки, через численні розбіжності у поглядах.

Про це заявив президент Європейської Ради Дональд Туск у листі, який надіслав лідерам країн-членів ЄС, передає прес-служба Євроради.

Читайте також: На крок ближче до розвалу: лідери ЄС не змогли домовитися про владнання міграційної кризи

У своєму зверненні Туск нагадав про події недавнього саміту "Великої сімки" в Канаді. Зокрема, за його словами, поряд з важливими для Євросоюзу проблемами міграції та реформи єврозони "важливо пам'ятати про геополітичний контекст після саміту G7 в Канаді".

Окрім того, президент Євроради зазначив, що відносини США та ЄС перебувають під величезним тиском через політику американського президента Дональда Трампа, а розбіжності між ЄС і США виходять за рамки торгівлі.

Я поділюся з вами своєю політичною оцінкою того, що відбувається. Я вважаю, що, сподіваючись на краще, ми повинні готувати наш союз до найгірших сценаріїв,
– вважає Туск.

Зазначимо, відповідний лист політик відправив напередодні саміту ЄС, який пройде в Брюсселі з 28 по 29 червня.

Нагадаємо, країни Європейського союзу одноголосно підтримали введення імпортних мит на продукцію виготовлену в США.

Теги: Новини політики Євросоюз Дональд Туск Новини США Велика сімка
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Кто виноват в жестокой борьбе с ромами в Италии
27 червня, 23:00 Кто виноват в жестокой борьбе с ромами в Италии
Іван Яковина 632
Головні новини 27 червня: на Порошенка подали до суду і нове "перемир'я" на Донбасі
27 червня, 22:12 Головні новини 27 червня: на Порошенка подали до суду і нове "перемир'я" на Донбасі
3942
Фінал "кримського рейтингу" Путіна: чим це загрожує жителям окупованого півострова
27 червня, 22:00 Фінал "кримського рейтингу" Путіна: чим це загрожує жителям окупованого півострова
Блог Медіа 1974
Обов'язкове ліцензування лікарів: яку систему пропонує МОЗ
27 червня, 20:01 Обов'язкове ліцензування лікарів: яку систему пропонує МОЗ
Яніна Ткачук 725
Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія
27 червня, 19:00 Чому напади на ромів продовжаться та до чого тут Росія
Олексій Чибісов 2015
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук