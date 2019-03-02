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      Трамп приказал оформить выплату от Пинчука с уклонением от налогообложения, – Коэн

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / gettyimages

      Виктор Пинчук перевел 150 тысяч долларов благотворительной организации Трампа, вместо того, чтобы оформить выплату должным образом – как плату за выступление.

      Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что президент США лично ему указал, передает "Голос Америки".

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      Коэн сообщил о выплате отвечая на вопрос о возможном уклонении от налогообложения со стороны нынешнего президента США.

      Я получил указание от Трампа, чтобы контракт был заключен на имя Фонда Дональда Трампа, а не собственно Дональда Трампа за предоставленные услуги,
      – заявил Коэн.

      Оплата была проведена за 15-минутное выступление Дональда Трампа на экономической конференции 2015 года. Выступление организовали через интернет.

      Видео засудання суда:

      Что известно о Майкле Коэне?​Ряд уголовных дел был возбужден в отношении Коэна в начале 2018 года. В августе прошлого года он заключил сделку со следствием и признал свою вину. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Коэну инкриминировали уклонение от уплаты налогов, а также выплату денег за молчание экс-порнозвезде Сорми Дэниелс, которая якобы имела отношения с Трампом.

      Что произошло?

      27 февраля экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн перед Комитетом по надзору Палаты представителей Конгресса США выступил с прямой критикой в адрес своего бывшего клиента.

      Коен Трамп Мюллер США
      Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн //bloomberg.com

      В частности, Коэн признался, что платил деньги за молчание двум женщинам, у которых якобы была связь с Трампом. Также он рассказал, что солгал о планах строительства небоскреба Trump Tower в Москве, хотя президент США уверял, что никаких связей с Россией нет.

      Мне стыдно, потому что я знаю, кем является господин Трамп. Он расист. Он аферист. Он мошенник,
      – отметил Коэн.

      Кроме того, экс-адвокат сказал, что Трамп не ожидал, что победит в президентских выборах, и был уверен, что эта кампания просто станет "крупнейшим рекламным роликом в политической истории".

      Майкл Коэн ранее был осужден судом Нью-Йорка к трем годам тюрьмы за лжесвидетельство и махинации при финансировании избирательной кампании Трампа. Он будет заключен в апреле.

      Почему Коэн рассказал об этом именно сейчас?

      Аналитик украинского Института мировой политики Николай Белесков в комментарии 24 каналу отметил, что время здесь не играет принципиальной роли и такие действия Коэна не приурочены к определенной ситуации или событию.

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      Сам факт разглашения этой информации является скорее следствием негативного отношения Трампа к экс-адвокату. Речь идет о том, что весной 2018 года, когда Коэна обвинили в махинациях, Трамп открыто критиковал его деятельность и не предоставил никакой моральной поддержки. То есть такие действия можно назвать личной местью.

      "Представьте, что вы около 10 лет работаете на человека, прикрываете ее, а затем, когда наступает критический момент, он от вас отворачивается", – отметил эксперт.

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      Теги: Новости США Дональд Трамп Виктор Пинчук
      Источник: 24 Канал
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