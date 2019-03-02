Трамп приказал оформить выплату от Пинчука с уклонением от налогообложения, – Коэн

Виктор Пинчук перевел 150 тысяч долларов благотворительной организации Трампа, вместо того, чтобы оформить выплату должным образом – как плату за выступление.

Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что президент США лично ему указал, передает "Голос Америки".

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Коэн сообщил о выплате отвечая на вопрос о возможном уклонении от налогообложения со стороны нынешнего президента США.

Я получил указание от Трампа, чтобы контракт был заключен на имя Фонда Дональда Трампа, а не собственно Дональда Трампа за предоставленные услуги,

– заявил Коэн.

Оплата была проведена за 15-минутное выступление Дональда Трампа на экономической конференции 2015 года. Выступление организовали через интернет.

Видео засудання суда:

Что известно о Майкле Коэне?​Ряд уголовных дел был возбужден в отношении Коэна в начале 2018 года. В августе прошлого года он заключил сделку со следствием и признал свою вину. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Коэну инкриминировали уклонение от уплаты налогов, а также выплату денег за молчание экс-порнозвезде Сорми Дэниелс, которая якобы имела отношения с Трампом.

Что произошло?

27 февраля экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн перед Комитетом по надзору Палаты представителей Конгресса США выступил с прямой критикой в адрес своего бывшего клиента.



Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн //bloomberg.com

В частности, Коэн признался, что платил деньги за молчание двум женщинам, у которых якобы была связь с Трампом. Также он рассказал, что солгал о планах строительства небоскреба Trump Tower в Москве, хотя президент США уверял, что никаких связей с Россией нет.

Мне стыдно, потому что я знаю, кем является господин Трамп. Он расист. Он аферист. Он мошенник,

– отметил Коэн.

Кроме того, экс-адвокат сказал, что Трамп не ожидал, что победит в президентских выборах, и был уверен, что эта кампания просто станет "крупнейшим рекламным роликом в политической истории".

Майкл Коэн ранее был осужден судом Нью-Йорка к трем годам тюрьмы за лжесвидетельство и махинации при финансировании избирательной кампании Трампа. Он будет заключен в апреле.

Почему Коэн рассказал об этом именно сейчас?

Аналитик украинского Института мировой политики Николай Белесков в комментарии 24 каналу отметил, что время здесь не играет принципиальной роли и такие действия Коэна не приурочены к определенной ситуации или событию.

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Сам факт разглашения этой информации является скорее следствием негативного отношения Трампа к экс-адвокату. Речь идет о том, что весной 2018 года, когда Коэна обвинили в махинациях, Трамп открыто критиковал его деятельность и не предоставил никакой моральной поддержки. То есть такие действия можно назвать личной местью.

"Представьте, что вы около 10 лет работаете на человека, прикрываете ее, а затем, когда наступает критический момент, он от вас отворачивается", – отметил эксперт.