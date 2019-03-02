Трамп приказал оформить выплату от Пинчука с уклонением от налогообложения, – Коэн
Виктор Пинчук перевел 150 тысяч долларов благотворительной организации Трампа, вместо того, чтобы оформить выплату должным образом – как плату за выступление.
Экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что президент США лично ему указал, передает "Голос Америки".
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Коэн сообщил о выплате отвечая на вопрос о возможном уклонении от налогообложения со стороны нынешнего президента США.
Я получил указание от Трампа, чтобы контракт был заключен на имя Фонда Дональда Трампа, а не собственно Дональда Трампа за предоставленные услуги,
– заявил Коэн.
Оплата была проведена за 15-минутное выступление Дональда Трампа на экономической конференции 2015 года. Выступление организовали через интернет.
Видео засудання суда:
Что известно о Майкле Коэне?Ряд уголовных дел был возбужден в отношении Коэна в начале 2018 года. В августе прошлого года он заключил сделку со следствием и признал свою вину. Его приговорили к трем годам лишения свободы. Коэну инкриминировали уклонение от уплаты налогов, а также выплату денег за молчание экс-порнозвезде Сорми Дэниелс, которая якобы имела отношения с Трампом.
Что произошло?
27 февраля экс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн перед Комитетом по надзору Палаты представителей Конгресса США выступил с прямой критикой в адрес своего бывшего клиента.
Бывший адвокат Дональда Трампа Майкл Коэн //bloomberg.com
В частности, Коэн признался, что платил деньги за молчание двум женщинам, у которых якобы была связь с Трампом. Также он рассказал, что солгал о планах строительства небоскреба Trump Tower в Москве, хотя президент США уверял, что никаких связей с Россией нет.
Мне стыдно, потому что я знаю, кем является господин Трамп. Он расист. Он аферист. Он мошенник,
– отметил Коэн.
Кроме того, экс-адвокат сказал, что Трамп не ожидал, что победит в президентских выборах, и был уверен, что эта кампания просто станет "крупнейшим рекламным роликом в политической истории".
Майкл Коэн ранее был осужден судом Нью-Йорка к трем годам тюрьмы за лжесвидетельство и махинации при финансировании избирательной кампании Трампа. Он будет заключен в апреле.
Почему Коэн рассказал об этом именно сейчас?
Аналитик украинского Института мировой политики Николай Белесков в комментарии 24 каналу отметил, что время здесь не играет принципиальной роли и такие действия Коэна не приурочены к определенной ситуации или событию.
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Сам факт разглашения этой информации является скорее следствием негативного отношения Трампа к экс-адвокату. Речь идет о том, что весной 2018 года, когда Коэна обвинили в махинациях, Трамп открыто критиковал его деятельность и не предоставил никакой моральной поддержки. То есть такие действия можно назвать личной местью.
"Представьте, что вы около 10 лет работаете на человека, прикрываете ее, а затем, когда наступает критический момент, он от вас отворачивается", – отметил эксперт.