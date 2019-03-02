Трамп наказав оформити виплату від Пінчука з ухиленням від оподаткування, – Коен

Віктор Пінчук перевів 150 тисяч доларів до благодійної організації Трампа, замість того, щоб оформити виплату належним чином – як плату за виступ.

Таку заяву зробив екс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коен, передає "Голос Америки".

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Коен повідомив про виплату відповідаючи на питання про можливе ухиляння від оподаткування з боку теперішнього президента США.

Я отримав вказівку від Трампа, щоб контракт було укладено на ім'я Фундації Дональда Трампа, а не власне Дональда Трампа за надані послуги,

– заявив Коен.

Оплату було проведено за 15-хвилинний виступ Дональда Трампа на економічній конференції 2015 року. Виступ організували через інтернет.

Відео про засудання суду:

Що відомо про Майкла Коена?Низка кримінальних справ була порушена щодо Коена на початку 2018 року. У серпні минулого року він уклав угоду зі слідством та визнав свою вину. Його засудили до трьох років позбавлення волі. Коену інкримінували ухилення від сплати податків, а також виплату грошей за мовчання екс-порнозірці Сормі Деніелс, котра ніби мала стосунки зі Трампом.

Що сталося?

27 лютого екс-адвокат Дональда Трампа Майкл Коен перед Комітетом з нагляду Палати представників Конгресу США виступив з прямою критикою на адресу свого колишнього клієнта.



Колишній адвокат Дональда Трампа Майкл Коен //bloomberg.com

Зокрема, Коен зізнався, що платив гроші за мовчання двом жінкам, у яких нібито був зв'язок з Трампом. Також він розповів, що збрехав про плани будівництва хмарочоса Trump Tower в Москві, хоча президент США запевняв, що жодних зв’язків з Росією не має.

Мені соромно, тому що я знаю, ким є пан Трамп. Він расист. Він аферист. Він шахрай,

– зазначив Коен.

Крім того, екс-адвокат сказав, що Трамп не очікував, що переможе у президентських виборах, та був переконаний, що ця кампанія просто стане "найбільшим рекламним роликом у політичній історії".

Майкл Коен раніше був засуджений судом Нью-Йорка до трьох років в'язниці за неправдиві свідчення та махінації при фінансуванні виборчої кампанії Трампа. Він буде ув’язнений у квітні.

Чому Коен розповів про це саме зараз?

Аналітик українського Інституту світової політики Микола Бєлєсков у коментарі 24 каналу зазначив, що час тут не грає принципової ролі й такі дії Коена не приурочені до певної ситуації чи події.

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Сам факт розголошення цієї інформації є швидше наслідком негативного ставлення Трампа до екс-адвоката. Мова йде про те, що навесні 2018 року, коли Коена звинуватили у махінаціях, Трамп відкрито критикував його діяльність та не надав жодної моральної підтримки. Тобто такі дії можна назвати особистою помстою.

"Уявіть, що ви близько 10 років працюєте на людину, прикриваєте її, а потім, коли настає критичний момент, вона від вас відвертається", – зазначив експерт.