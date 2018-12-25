Трамп заговорил о еще одном громком увольнении – СМИ

Президент США Дональд Трамп рассматривает очередное возможное увольнение, на этот раз – министра финансов Стивена Мнучина. Однако окончательное решение зависит от показателей фондового рынка США.

Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на собственные источники.

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Издание отмечает, что сегодня Трамп взвешивает все "за" и "против" возможного увольнения Мнучина. В то же время подчеркивается, что окончательное решение будет зависеть от показателей фондового рынка США.

При этом Bloomberg утверждает, что встреча Мнучина с руководителями шести крупнейших американских банков и заявление о достаточной ликвидности не решили проблему взаимоотношений главы Минфина с администрацией Трампа.

В Белом доме есть много людей, которые не являются поклонниками Мнучина. До сих пор он был защищен тем, что он нравился Трампу и был его верным сторонником,

– рассказал изданию бывший чиновник Минфина Стивен Майроу.

Напомним, недавнее решение Трампа о выводе американского войска из Сирии наделало шума. А именно, в ответ на это об увольнении заявил министр обороны Джеймс Маттис. К слову, сам американский лидер заявляет, Маттис уйдет на заслуженный отдых, то есть на пенсию. В отставку уходит и представитель Соединенных Штатов в международной коалиции по борьбе с террористической организацией "Исламское государство" Бретт Макгерк.