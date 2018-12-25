Трамп заговорив про ще одне гучне звільнення, – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп розглядає чергове можливе звільнення, цього разу – міністра фінансів Стівена Мнучіна. Однак остаточне рішення залежить від показників фондового ринку США.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.

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Видання зазначає, що сьогодні Трамп зважує всі "за" і "проти" можливого звільнення Мнучіна. Водночас підкреслюється, що остаточне рішення буде залежати від показників фондового ринку США.

При цьому Bloomberg стверджує, що зустріч Мнучіна з керівниками шести найбільших американських банків і заява про достатню ліквідність не вирішили проблему взаємин глави Мінфіну з адміністрацією Трампа.

В Білому домі є багато людей, які не є шанувальниками Мнучіна. Досі він був захищений тим, що він подобався Трампу і був його вірним прихильником,

– розповів виданню колишній чиновник Мінфіну Стівен Майроу.

Нагадаємо, нещодавнє рішення Трампа про виведення американського війська з Сирії наробило галасу. Зкорема, у відповідь на це про звільнення заявив міністр оборони Джеймс Меттіс. До слова, сам є американський лідер заявляє, Меттіс піде на заслужений відпочинок, тобто на пенсію. У відставку йде і представник Сполучених Штатів у міжнародній коаліції по боротьбі з терористичною організацією "Ісламська держава" Бретт Макгерк.