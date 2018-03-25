Трамп заявил об усилении антитеррористических мер

Президент США Дональд Трамп выступает за усиление антитеррористических мер после захвата заложников во французском городе Треб 23 марта.

Об этом он написал в своем Twitter.

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France honors a great hero. Officer died after bravely swapping places with hostage in ISIS related terror attack. So much bravery around the world constantly fighting radical Islamic terrorism. Even stronger measures needed, especially at borders! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 березня 2018 р.

"Франция чтит великого героя. Офицер погиб после того, как смело поменялся местами с заложником в террористической атаке, связанной с Идил. Так много смелости по всему миру, которая постоянно борется с радикальным исламским терроризмом. Необходимы еще более усиленные меры, особенно на границах", – отметил Трамп.

Напомним, 23 марта во французском городе Треб произошел вооруженный захват заложников, в результате которого погибли четыре человека и 16 были ранены. Правоохранители обнаружили на месте преступления самодельные взрывные устройства.