Трамп заявил об усилении антитеррористических мер
Президент США Дональд Трамп выступает за усиление антитеррористических мер после захвата заложников во французском городе Треб 23 марта.
Об этом он написал в своем Twitter.
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"Франция чтит великого героя. Офицер погиб после того, как смело поменялся местами с заложником в террористической атаке, связанной с Идил. Так много смелости по всему миру, которая постоянно борется с радикальным исламским терроризмом. Необходимы еще более усиленные меры, особенно на границах", – отметил Трамп.
Напомним, 23 марта во французском городе Треб произошел вооруженный захват заложников, в результате которого погибли четыре человека и 16 были ранены. Правоохранители обнаружили на месте преступления самодельные взрывные устройства.