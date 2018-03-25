Трамп заявив про посилення антитерористичних заходів
Президент США Дональд Трамп виступає посилення антитерористичних заходів після захоплення заручників у французькому місті Треб 23 березня.
Про це він написав у своєму Twitter.
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"Франція вшановує великого героя. Офіцер загинув після того, як хоробро помінявся місцями із заручником у терористичній атаці, пов'язаній з ІДІЛ. Так багато сміливості по всьому світу, яка постійно бореться з радикальним ісламським тероризмом. Необхідні ще більш посилені заходи, особливо на кордонах", – зазначив Трамп.
Нагадаємо, 23 березня у французькому місті Треб сталося збройне захоплення заручників, внаслідок якого загинули чотири людини та 16 було поранено. Праоохоронці виявили на місці злочину саморобні вибухові пристрої.