Трамп заявив про посилення антитерористичних заходів

Президент США Дональд Трамп виступає посилення антитерористичних заходів після захоплення заручників у французькому місті Треб 23 березня.

Про це він написав у своєму Twitter.

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France honors a great hero. Officer died after bravely swapping places with hostage in ISIS related terror attack. So much bravery around the world constantly fighting radical Islamic terrorism. Even stronger measures needed, especially at borders! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 березня 2018 р.

"Франція вшановує великого героя. Офіцер загинув після того, як хоробро помінявся місцями із заручником у терористичній атаці, пов'язаній з ІДІЛ. Так багато сміливості по всьому світу, яка постійно бореться з радикальним ісламським тероризмом. Необхідні ще більш посилені заходи, особливо на кордонах", – зазначив Трамп.

Нагадаємо, 23 березня у французькому місті Треб сталося збройне захоплення заручників, внаслідок якого загинули чотири людини та 16 було поранено. Праоохоронці виявили на місці злочину саморобні вибухові пристрої.