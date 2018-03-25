00:21
26 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-6°C
4°C -6°C
  • вівторок
    5°C -3°C
  • середа
    0°C -7°C
  • четвер
    3°C -8°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна
Вєсті Кремля
22:10, 24 березня
Вєсті. UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко з того світу
Вєсті.UA
18:32, 24 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Магія вінілових платівок
Згадати все
00:32, 23 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО RYANAIR ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Трамп заявив про посилення антитерористичних заходів

107 Читать новость на русском
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп / delo.ua

Президент США Дональд Трамп виступає посилення антитерористичних заходів після захоплення заручників у французькому місті Треб 23 березня.

Про це він написав у своєму Twitter.

Читайте також: Трамп може вислати російських дипломатів з країни: деталі

"Франція вшановує великого героя. Офіцер загинув після того, як хоробро помінявся місцями із заручником у терористичній атаці, пов'язаній з ІДІЛ. Так багато сміливості по всьому світу, яка постійно бореться з радикальним ісламським тероризмом. Необхідні ще більш посилені заходи, особливо на кордонах", – зазначив Трамп.

Нагадаємо, 23 березня у французькому місті Треб сталося збройне захоплення заручників, внаслідок якого загинули чотири людини та 16 було поранено. Праоохоронці виявили на місці злочину саморобні вибухові пристрої.

Теги: Новини політики Новини США Новини Франції Тероризм Дональд Трамп
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за 25 березня
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Топ-5 блогів тижня: жахи Луганська, повернення Криму та Донбасу і батальйон ЗСУ у Береговому
25 березня, 22:01 Топ-5 блогів тижня: жахи Луганська, повернення Криму та Донбасу і батальйон ЗСУ у Береговому
Блог Медіа 1080
Головні новини 25 березня: страшна пожежа в Росії, мітинги у світі та гепатит А в Донецьку
25 березня, 22:00 Головні новини 25 березня: страшна пожежа в Росії, мітинги у світі та гепатит А в Донецьку
721
Найсмішніші меми тижня:
25 березня, 20:01 Найсмішніші меми тижня: "вибухова" Савченко та "вождь" Путін
3359
Выборы в Италии: смогут ли
25 березня, 19:00 Выборы в Италии: смогут ли "друзья Путина" изменить баланс сил в Европе
Катерина Одарченко 985
Lenovo S5 та Sony Xperia XZ2: огляд переваг та недоліків нових смартфонів
25 березня, 17:37 Lenovo S5 та Sony Xperia XZ2: огляд переваг та недоліків нових смартфонів
1078
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук