Используют разные инструменты: и у Байдена, и у Трампа одинаковая цель

Ряд прогнозов относительно поведения Трампа оправдывается. Один из них – это о скоротечности политических процессов, когда он не очень заботится о последствиях своих решений. Для лидера США важнее результат, который получают от этого Соединенные Штаты. А вот каким будет мир, какие отношения будут в Европе – это для Трампа второстепенный вопрос.

Такое мнение в эфире 24 Канала высказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня" Валерий Клочок, подчеркнув, что в этом заключается его отличие от предшественников, Джозефа Байдена и представителей Демократической партии.

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Президент США будет форсировать события

Трамп, как заметил Клочок, является следствием кризисного государственного управления либеральной демократии как в США, так и Европе. Сегодня ЕС на себе это ощущает. Он рассказал, что многие опытные в переговорных вопросах дипломаты спрогнозировали, что подготовка к переговорам продлится долго. Однако у Клочко сложилось другое мнение.

"То, что переговорный процесс не будет растягиваться на несколько месяцев – это очевидно. Я критически отношусь к инициативам Трампа, как человека, который занимает должность президента и принимает решения к вызовам настоящего времени, но надо попытаться не принять, а понять позицию Трампа, чтобы делать выводы о том, как он будет действовать", – отметил Клочок.

Американский лидер, по убеждению Клочко, сейчас будет форсировать события, ведь принял во внимание опыт неудачных саммитов, например, с Ким Чен Ыном, таких было проведено 3 за период его первой каденции.

Для чего Трамп стремится сблизить с Кремлем?

Трамп, по словам Клочко, ставит перед собой цель – сблизиться с Россией для того, чтобы ослабить ее связь с Китаем. Он рассчитывает получить в лице Путина партнера, который будет давить на Пекин.

"В определенной степени для американской политики (для демократов и республиканцев) – это единая цель, но для сдерживания Китая используют различные инструменты. У Байдена они были одни, у Трампа – другие, но цель у них одна. Она заключается в ослаблении Китая, потому что он является для американцев самым большим конкурентом и врагом", – отметил Клочок.

Руководитель Центра общественной аналитики "Башня" считает, что сегодня Европа потеряла свою определенную субъектность и не способна демонстрировать единство. Он отметил, что надо понимать, что Трамп – это о США, он сегодня использует Европу и Россию для усиления в первую очередь американских позиций.

Трамп – это о деньгах. Даже уже россияне ему предложили совместные проекты по разработке полезных ископаемых в России. Трамп хочет заработать деньги и завершить горячую фазу войны, чтобы, как минимум, в ближайшие 4 года она не возобновилась,

– подытожил Клочок.

Отметим, политтехнолог Олег Постернак высказал мнение, что Трампу нужна Россия для собственных геополитических игр. Он считает, что эти игры в том числе будут нацелены против Китая, именно поэтому президент США сегодня пытается перезагрузить американо-российские отношения.