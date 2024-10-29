Трамп отреагировал на то, что его называли "нацистом" и ответил на критику

Кандидат в президенты от партии республиканцев Дональд Трамп ответил на критику демократов. Он назвал себя "противоположностью нациста".

Демократы сравнили митинг Трампа в "Мэдисон-сквер-гарден" с пропагандистским митингом 1939 года. Он отреагировал на упреки.

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Трампа раскритиковали

Камала Харрис, оппонентка Трампа, заявила, что считает его фашистом после сообщений в СМИ, якобы республиканец во время своего президентства выражал восхищение лояльностью нацистских генералов Адольфа Гитлера.

Ранее западное издание со ссылкой на собственные источники писало, что якобы Трамп в частном разговоре в Белом доме сказал, что ему "нужны такие генералы, как у Гитлера". Один из чиновников, который работал с республиканцем подтвердил это, однако представитель кандидата в президенты опроверг эту информацию.

Также утверждали, что Трамп сказал, что "Гитлер сделал несколько хороших вещей".

Дональд Трамп же считает себя "противоположностью нациста", а Харрис – "фашисткой". Он подчеркнул, что его отец говорил ему никогда не использовать это слово.

Я не нацист. Я – противоположность нациста,

– подчеркнул он.