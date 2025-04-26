Трампа обвинили в нарушении этикета на похоронах Папы Франциска, – The Independent

Трампа обвинили в нарушении этикета на похоронах Папы Франциска. Президент США оделся не по дресс-коду, а также преждевременно покинул церемонию прощания.

Дресс-код для похорон на площади Святого Петра в Ватикане требовал от мужчин быть одетыми в темный костюм с черным галстуком и черной пуговицей на левом лацкане. Женщинам рекомендовали длинные черные платья, перчатки и вуаль, передает 24 Канал со ссылкой на The Independent.

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Трамп неправильно оделся

Дональд Трамп появился на похоронах в синем костюме вместо черного. Его жена Мелания была одета "правильно": в черное платье и черную вуаль. Супруги покинули церемонию сразу после ее завершения, не дождавшись погребения.

Многие комментаторы, которые наблюдали за церемонией, выразили шок и возмущение тем, что Трамп проигнорировал официальные требования, появившись в синем костюме с соответствующим галстуком.

Один из критиков в соцсетях отметил: "Трамп даже не смог надеть черный галстук и был в синем костюме. Ноль уважения!".

Заметим, что бывший президент США Джо Байден и принц Уильям, который представлял короля Великобритании, тоже были в темно-синих костюмах, но вызвали значительно меньше критики.

Напомним, что ранее Трампу не понравилось, что Зеленский не надел костюм на встречу в Овальном кабинете. К слову, на похороны Папы украинский лидер тоже не надел костюм. Он был черном свитшоте в милитаристском стиле.