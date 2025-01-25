Чиновники Трампа приказали приостановить программы приема иммигрантов, в частности украинцев, – NYT

Чиновники Министерства внутренней безопасности приказали поставить на паузу ряд программ, которые позволяли иммигрантам временно поселиться в Соединенных Штатах. В частности, ключевую инициативу, которая предоставляет возможность въезда для украинцев.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на NYT.

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У Трампа приказали приостановить программы приема иммигрантов

Соответствующую директиву журналисты получили от высокопоставленного чиновника Службы гражданства и иммиграции США. Она требует немедленно прекратить принятие "окончательных решений" по заявкам, связанных с соответствующими программами, пока администрация рассматривает их и решает, прекращать ли их действие.

Масштаб упомянутых программ огромен. Журналисты отметили, что такое решение заблокирует въезд иммигрантам, бегущим из некоторых "наиболее нестабильных мест в мире".

Кроме Украины, которая пострадала от многолетней войны, эти программы предлагали путь иммигрантам из Кубы, Гаити и Венесуэлы,

– отметило издание.

Также такое решение, по словам журналистов, указывает на то, что администрация Трампа планирует провести "масштабную репрессию" против широкого круга программ, позволявших людям временно въезжать в США.

Это приостановление решений об условно-досрочном освобождении похоже на приостановление всего доступа к убежищу на границе и приостановление программы для беженцев. Это свидетельство враждебности администрации ко всей гуманитарной иммиграции,

– сказала директор Американского и Европейского отделений Международной организации по делам беженцев.

По словам представителей администрации Трампа, он считает, что многие из этих программ "никогда не были законными". В понедельник президент подписал приказ, который требует от Министерства внутренней безопасности прекратить "все категорические программы условно-досрочного освобождения, которые противоречат политике США, установленной его указами", или программы, позволяющие большому количеству людей въезжать в страну по временному статусу, известному как "условно-досрочное освобождение".

Исполняющий обязанности главы Департамента внутренней безопасности приказал ведомствам пересмотреть программы условно-досрочного освобождения, чтобы определить, какие из них соответствуют требованиям Трампа. При необходимости, приостановить действие на время проведения пересмотра.

Журналисты также отметили, что представитель Службы гражданства и иммиграции США подтвердил существование указания, выданного на этой неделе. Однако не смог предоставить никаких комментариев.

Чиновники администрации 47-го президента особенно критически относятся к программам, подобных той, что позволила более 500 000 мигрантам из Кубы, Венесуэлы, Гаити и Никарагуа въехать в США условно-досрочно, если у них были финансовые спонсоры.

Кстати, в понедельник администрация Трампа быстро закрыла одну из программ, которая позволяла мигрантам въезжать в США с помощью правительственного приложения CBP One.