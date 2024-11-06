Между политиками есть ряд схожих черт и политических подходов. О сравнении сообщает 24 Канал со ссылкой на вечернее обращение Владимира Зеленского от среды, 6 ноября.

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Трампа сравнили с Рейганом

В Украине, во всей Европе чрезвычайно важно было все время слышать слова тогда еще 45-го Президента Соединенных Штатов о мире благодаря силе – peace through strength. И когда это будет принципом политики 47-го президента США, Америка и весь мир от этого точно выиграют,

– сказал Зеленский.

По его словам, сегодня особый день, ведь во всем мире лишь одна новость привлекает все внимание. Он отметил, что недаром так часто теперь вспоминают Рональда Рейгана, поскольку люди хотят уверенности, хотят свободы, нормальной жизни.

"Для нас это жизнь без российской агрессии и с сильной Америкой, с сильной Украиной, с сильными союзниками. Мы в этом году говорили уже с президентом Трампом и по телефону в июле, и лично на встрече в сентябре, и это были хорошие разговоры", – добавил президент.

На самом деле у Дональда Трампа действительно много сходств с Рональдом Рейганом. Так, оба президента пришли в политику с успешными карьерами за пределами государственной службы. Первый был популярным актером и работал в Голливуде, а Трамп – успешным бизнесменом.

Одной из наиболее примечательных сходных черт является то, что Трамп, как и Рейган, был переизбран на пост президента, хоть и после паузы протяженностью четыре года. Кроме вышеупомянутого на обоих политиков было совершено покушение, на первого по меньшей мере дважды в этом году.