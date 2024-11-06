Між політиками є низка схожих рис та політичних підходів. Про порівняння повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення Володимира Зеленського від середи, 6 листопада.

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Трампа порівняли з Рейганом

В Україні, в усій Європі надзвичайно важливо було увесь час чути слова тоді ще 45-го Президента Сполучених Штатів про мир завдяки силі – peace through strength. І коли це буде принципом політики 47-го президента США, Америка й увесь світ від цього точно виграють,

– сказав Зеленський.

За його словами, сьогодні особливий день, адже в усьому світі лиш одна новина привертає всю увагу. Він зауважив, що недаремно так часто тепер згадують Рональда Рейгана, оскільки люди хочуть упевненості, хочуть свободи, нормального життя.

"Для нас це життя без російської агресії та із сильною Америкою, із сильною Україною, із сильними союзниками. Ми в цьому році говорили вже з президентом Трампом і телефоном у липні, і особисто на зустрічі у вересні, і це були хороші розмови", – додав президент.

Насправді у Дональда Трампа й справді багато схожостей з Рональдом Рейганом. Так, обидва президенти прийшли в політику з успішними кар'єрами за межами державної служби. Перший був популярним актором і працював у Голлівуді, а Трамп – успішним бізнесменом.

Однією з найбільш визначних подібних рис є те, що Трамп, як і Рейган, був переобраний на пост президента, хоч і після паузи протяжністю чотири роки. Крім вищезгаданого на обох політиків було скоєно замах, на першого щонайменше двічі цього року.