Трампа попросили не использовать стилистику "Игры престолов"

Телеканал HBO, который транслирует сериал "Игра престолов", призвал президента США Дональда Трампа не использовать интеллектуальную собственность в политических целях.

Издание Bloomberg отмечает, что представители телеканала понимают желание американского лидера публиковать образы из сериала из-за популярности последнего сезона, однако они настаивают на отсутствии у Трампа правовых оснований для использования товарного знака "Игры престолов".

Адвокаты Трампа неоднократно высказывали опасения, что неправомерное использование музыки или образов из сериалов грозит ему преследованием за нарушение авторских прав.

Так 18 апреля Трамп отреагировал на полный доклад расследованием специального прокурора Роберта Мюллера использовав мемом из сериала "Игра престолов".

В январе политик анонсировала строительство стены на границе с Мексикой своим портретом с подписью "The Wall is coming" ("Стена близко"), отсылающая к слогану телесаги "Winter is coming" ("Зима близко").

В ноябре 2018 Трамп похожим образом рассказал о вступлении нового пакета санкций против Ирана. В ответ иранский генерал Касем Сулеймани опубликовал мэм, стилизованный под сериал с подписью "Я выстою".

Телеканал HBO обвинил Трампа в неправомерном использовании их товарного знака. Его также попросили не использовать слоганы сериала в политических целях.