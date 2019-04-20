04:12
20 апр 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Почему россиян пугают украинские бюстгалтеры. Убийственный рэп в РФ
      Вєсті Кремля
      23:25, 19 апреля
      Вести.UA. Жир: Чем Яценюк похож на китайского императора. Где Добкин черпает вдохновение
      Вєсті.UA
      22:20, 19 апреля
      Как выглядят украинские дороги после дорогого ремонта: шокирующие фото и видео
      ЦРУ
      12:53, 19 апреля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как раньше на ипподром ходили
      Згадати все
      21:25, 17 апреля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ПРИВАТБАНК ДЕБАТЫ ЗЕЛЕНСКОГО И ПОРОШЕНКО ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Трампа попросили не использовать стилистику "Игры престолов"

      12 Читати новину українською
      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Телеканал HBO, который транслирует сериал "Игра престолов", призвал президента США Дональда Трампа не использовать интеллектуальную собственность в политических целях.

      Издание Bloomberg отмечает, что представители телеканала понимают желание американского лидера публиковать образы из сериала из-за популярности последнего сезона, однако они настаивают на отсутствии у Трампа правовых оснований для использования товарного знака "Игры престолов".

      Читайте также: "Игра престолов" 8 сезон 2 серия: трейлер и новые промо-кадры эпизода

      Адвокаты Трампа неоднократно высказывали опасения, что неправомерное использование музыки или образов из сериалов грозит ему преследованием за нарушение авторских прав.

      Так 18 апреля Трамп отреагировал на полный доклад расследованием специального прокурора Роберта Мюллера использовав мемом из сериала "Игра престолов".

      В январе политик анонсировала строительство стены на границе с Мексикой своим портретом с подписью "The Wall is coming" ("Стена близко"), отсылающая к слогану телесаги "Winter is coming" ("Зима близко").

      В ноябре 2018 Трамп похожим образом рассказал о вступлении нового пакета санкций против Ирана. В ответ иранский генерал Касем Сулеймани опубликовал мэм, стилизованный под сериал с подписью "Я выстою".

      Телеканал HBO обвинил Трампа в неправомерном использовании их товарного знака. Его также попросили не использовать слоганы сериала в политических целях.

      blog_ava
      Дебаты Порошенко на Общественном: в студии находится лицо, готовящее покушение на президента
      19 апреля
      1470
      Теги: Новости политики Игра престолов Дональд Трамп
      Источник: 24 Канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      В Украине начался день тишины перед выборами: что это означает
      сегодня , 00:00 В Украине начался день тишины перед выборами: что это означает
      245
      Главные новости 19 апреля: Дебаты Порошенко и Зеленского, дело "Приватбанка"
      19 апреля , 23:54 Главные новости 19 апреля: Дебаты Порошенко и Зеленского, дело "Приватбанка"
      479
      Почему застрелился экс-президент Перу
      19 апреля , 23:00 Почему застрелился экс-президент Перу
      Іван Яковина 181
      П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      19 апреля , 22:00 П'ять сценаріїв майбутнього для Порошенка: від втечі до політичного ренесансу
      Костянтин Шкабара 3903
      Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"
      19 апреля , 21:01 Дебаты Зеленского и Порошенко: оценка из России – "завидуем Украине"
      Блог Соцмережі 7523
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Россия пытается запустить в небо новый летательный аппарат
       18 августа 2015 , 23:42
      Как создатель "Мивины" стал миллиардером и "вьетнамским Трампом"
       25 января 2018 , 13:19
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля 2018 , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля 2018 , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук