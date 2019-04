Трампа попросили не використовувати стилістику "Гри престолів"

Телеканал HBO, який транслює серіал "Гра престолів", закликав президента США Дональда Трампа не використовувати інтелектуальну власність в політичних цілях.

Видання Bloomberg зазначає, що представники телеканалу розуміють бажання американського лідера публікувати образи з серіалу через популярність останнього сезону, однак вони наполягають на відсутності у Трампа правових підстав для використання товарного знака "Гри престолів".

Читайте також: "Гра престолів" 8 сезон 2 серія: трейлер та нові промо-кадри епізоду

Адвокати Трампа неодноразово висловлювали побоювання, що неправомірне використання музики або образів з серіалів загрожує йому переслідуванням за порушення авторських прав.

Так 18 квітня Трамп відреагував на повну доповідь розслідуванням спеціального прокурора Роберта Мюллера використавши мемом з серіалу "Гра престолів".

У січні політик анонсував будівництво стіни на кордоні з Мексикою своїм портретом з підписом "The Wall is coming" ("Стіна близько"), що відсилає до слогану телесаги "Winter is coming" ("Зима близько").

У листопаді 2018 року Трамп схожим чином розповів про вступ нового пакету санкцій проти Ірану. У відповідь іранський генерал Касем Сулеймані опублікував мем, стилізований під серіал з підписом "Я вистою".

Телеканал HBO звинуватив Трампа в неправомірному використанні їх товарного знака. Його також попросили не використовувати слогани серіалу з політичною метою.