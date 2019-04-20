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      Трампа попросили не використовувати стилістику "Гри престолів"

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      Дональд Трамп
      Дональд Трамп / Getty Images

      Телеканал HBO, який транслює серіал "Гра престолів", закликав президента США Дональда Трампа не використовувати інтелектуальну власність в політичних цілях.

      Видання Bloomberg зазначає, що представники телеканалу розуміють бажання американського лідера публікувати образи з серіалу через популярність останнього сезону, однак вони наполягають на відсутності у Трампа правових підстав для використання товарного знака "Гри престолів".

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      Адвокати Трампа неодноразово висловлювали побоювання, що неправомірне використання музики або образів з серіалів загрожує йому переслідуванням за порушення авторських прав.

      Так 18 квітня Трамп відреагував на повну доповідь розслідуванням спеціального прокурора Роберта Мюллера використавши мемом з серіалу "Гра престолів".

      У січні політик анонсував будівництво стіни на кордоні з Мексикою своїм портретом з підписом "The Wall is coming" ("Стіна близько"), що відсилає до слогану телесаги "Winter is coming" ("Зима близько").

      У листопаді 2018 року Трамп схожим чином розповів про вступ нового пакету санкцій проти Ірану. У відповідь іранський генерал Касем Сулеймані опублікував мем, стилізований під серіал з підписом "Я вистою".

      Телеканал HBO звинуватив Трампа в неправомірному використанні їх товарного знака. Його також попросили не використовувати слогани серіалу з політичною метою.

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      Теги: Новини політики Дональд Трамп Гра престолів
      Джерело: 24 Канал
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