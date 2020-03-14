Трампа таки проверят на коронавирус: он контактировал с больными

На Covid-19 будут тестировать президента США Дональда Трампа, ведь есть по меньшей мере два человека, с которыми тот контактировал, и у которых обнаружили коронавирус. Ранее Трамп от тестирования отказывался.

Несмотря на предостережения, Трамп продолжал обмениваться рукопожатиями во время встреч. Об этом сообщили в The Time .

Немного ранее Трамп ввел в США чрезвычайное положение из-коронавируса

Кто из инфицированных коронавирусом контактировал с Трампом

Сначала коронавирус подтвердили у бразильского чиновника, который приезжал во Флориду на встречу с Трампом в составе делегации во главе с президентом Бразилии.

13 марта, как пишут в The Time, республиканский чиновник на условиях анонимности рассказал, что еще у одного человека, который контактировал с президентом США в резиденции Мар-а-Лаго, подтвердили заболевание.

И теперь американский лидер говорит, что его, скорее всего, будут тестировать на Covid-19. Хотя раньше Трамп неоднократно заявлял, что не боится вируса и не собирается в изоляцию.

Коронавирус и карантинные мероприятия в США: что известно

С 13 марта на 30 дней в Америке прекратили сообщение с Европой .

Парк развлечений Голливуде вблизи Universal Studios – закрыли.

В Калифорнии закрыли известный на весь мир Диснейленд.

В Нью-Йорке и Вашингтоне ввели чрезвычайное положение.

По данным на начало 14 марта, в США зарегистрировали 2034 случая заражения китайским коронавирусом. От последствий инфицирования умерли 44 человека в 5 штатах.