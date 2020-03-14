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      00:57, 25 июля 2019
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 МИНСКИЕ ДОГОВОРЕННОСТИ

      Трампа таки проверят на коронавирус: он контактировал с больными

      - Читати новину українською

      На Covid-19 будут тестировать президента США Дональда Трампа, ведь есть по меньшей мере два человека, с которыми тот контактировал, и у которых обнаружили коронавирус. Ранее Трамп от тестирования отказывался.

      Несмотря на предостережения, Трамп продолжал обмениваться рукопожатиями во время встреч. Об этом сообщили в The Time

      Немного ранее Трамп ввел в США чрезвычайное положение из-коронавируса

      Кто из инфицированных коронавирусом контактировал с Трампом

      • Сначала коронавирус подтвердили у бразильского чиновника, который приезжал во Флориду на встречу с Трампом в составе делегации во главе с президентом Бразилии. 
      • 13 марта, как пишут в The Time, республиканский чиновник на условиях анонимности рассказал, что еще у одного человека, который контактировал с президентом США в резиденции Мар-а-Лаго, подтвердили заболевание.

      И теперь американский лидер говорит, что его, скорее всего, будут тестировать на Covid-19. Хотя раньше Трамп неоднократно заявлял, что не боится вируса и не собирается в изоляцию.

      Коронавирус и карантинные мероприятия в США: что известно

      По данным на начало 14 марта, в США зарегистрировали 2034 случая заражения китайским коронавирусом. От последствий инфицирования умерли 44 человека в 5 штатах.

      коронавирус
      Как отличить коронавирус от подобных заболеваний / Инфографика 24 канала

      Обращение Зеленского к украинцам из-за вспышки коронавируса: видео
      13 марта
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новости США Здоровье Коронавирус Covid-19 Дональд Трамп
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