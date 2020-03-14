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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 МІНСЬКІ ДОМОВЛЕНОСТІ
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      Трампа таки перевірять на коронавірус: він контактував із хворими

      -
      Дональд Трамп готовий протйи тест на коронавірус / Independent

      На Covid-19 тестуватимуть президента США Дональда Трампа, адже є щонайменше дві людини, з якими той контактував, і у яких виявили коронавірус. Раніше Трамп від тестування відмовлявся.

      Попри застереження, Трамп продовжував обмінюватися рукостисканнями під час зустрічей. Про це повідомили у The Time

      Трохи раніше Трамп ввів у США надзвичайний стан через коронавірус

      Хто з інфікованих коронавірусом контактував із Трампом

      • Спершу коронавірус підтвердили у бразильського чиновника, який приїжджав до Флориди на зустріч із Трампом у складі делегації на чолі з президентом Бразилії. 
      • 13 березня, як пишуть у The Time, республіканський чиновник на умовах анонімності розповів, що ще в однієї людини, яка контактувала з президентом США у резиденції Мар-а-Лаго, підтвердили захворювання.

      Тож тепер американський лідер каже, що його, скоріш за все, тестуватимуть на Covid-19. Хоча раніше Трамп неодноразово заявляв, що не боїться вірусу та не збирається до ізоляції.

      Коронавірус та карантинні заходи у США: що відомо

      За даними станом на початок 14 березня, у США зареєстрували 2034 випадки зараження китайським коронавірусом. Від наслідків інфікування померли 44 людини у 5 штатах.

      Коронавірус
      Як відрізнити коронавірус від схожих захворювань / Інфографіка 24 каналу

      Як мастурбація допомагає вилікувати застуду та грип
      13 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини США Здоров'я Коронавірус Covid-19 Дональд Трамп
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