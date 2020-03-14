Трампа таки перевірять на коронавірус: він контактував із хворими

На Covid-19 тестуватимуть президента США Дональда Трампа, адже є щонайменше дві людини, з якими той контактував, і у яких виявили коронавірус. Раніше Трамп від тестування відмовлявся.

Попри застереження, Трамп продовжував обмінюватися рукостисканнями під час зустрічей. Про це повідомили у The Time.

Трохи раніше Трамп ввів у США надзвичайний стан через коронавірус

Хто з інфікованих коронавірусом контактував із Трампом

Спершу коронавірус підтвердили у бразильського чиновника, який приїжджав до Флориди на зустріч із Трампом у складі делегації на чолі з президентом Бразилії.

13 березня, як пишуть у The Time, республіканський чиновник на умовах анонімності розповів, що ще в однієї людини, яка контактувала з президентом США у резиденції Мар-а-Лаго, підтвердили захворювання.

Тож тепер американський лідер каже, що його, скоріш за все, тестуватимуть на Covid-19. Хоча раніше Трамп неодноразово заявляв, що не боїться вірусу та не збирається до ізоляції.

Коронавірус та карантинні заходи у США: що відомо

З 13 березня на 30 днів в Америці припинили сполучення з Європою .

. Парк розваг у Голлівуді поблизу Universal Studios – закрили.

У Каліфорнії закрили відомий на весь світ Діснейленд.

У Нью-Йорку та Вашингтоні ввели надзвичайний стан.

За даними станом на початок 14 березня, у США зареєстрували 2034 випадки зараження китайським коронавірусом. Від наслідків інфікування померли 44 людини у 5 штатах.



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