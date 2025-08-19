Трамп заявил, что очень ценит этот подарок. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на организацию "Объединенные гольфом".

Трамп получил в подарок клюшку от военного ВСУ

Трамп поблагодарил Константина Картавцева за клюшку. Видео с благодарностью президента США опубликовала организация "Объединенные гольфом", которая помогает в реабилитации ветеранов с помощью гольфа.

Трамп записал видео с благодарностью из Овального кабинета и похвалил Картавцева за его прогресс в игре в гольф.

Константин, прежде всего я только что посмотрел ваш удар. Я хорошо разбираюсь в гольфе, и ваш удар замечательный, он хорошо выглядит. И вы очень скоро станете очень хорошим гольфистом,

– сказал Трамп.

Он отметил, что понимает, что подарок был сделан с любовью и очень его ценит.

Трамп отметил, что Украина – большая страна, которую он и президент Зеленский пытаются возродить.

Каждый раз, когда буду забивать мяч, буду думать о вас,

– заявил Трамп.

Трамп благодарит Картавцева за клюшку: смотрите видео

Какими подарками обменялись делегации в Вашингтоне?

Президенту США Зеленский передал клюшку для гольфа от младшего сержанта ВСУ Константина Картавцева. Воин потерял ногу в начале полномасштабного вторжения, спасая собратьев.

Американский президент взамен подарил Владимиру Зеленскому символ подарил Владимиру Зеленскому символические ключи от Белого дома.