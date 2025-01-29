Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на распоряжение, обнародованное на сайте Белого дома.

Смотрите также Кто убил Кеннеди? Для чего Трамп рассекречивает архивы главной загадки XX века в Америке

Какая теперь политика США в отношении трансгендерности

Согласно обнародованному документу, теперь США не будут финансировать, спонсировать, продвигать, помогать или поддерживать переход ребенка от одного пола к другому. Отмечается, что все законы, которые запрещают или ограничивают процедуры, будут строго выполняться.

Сегодня по всей стране медицинские работники калечат и стерилизуют все больше уязвимых детей, утверждая, что взрослые могут изменить пол ребенка с помощью ряда необратимых медицинских вмешательств. Эта опасная тенденция останется пятном в истории нашей страны, и ей нужно положить конец,

– говорится в документе.

По словам Трампа, бесчисленное количество детей "жалеют о том, что их покалечили", и начинают "осознавать ужасную трагедию того, что они никогда не смогут зачать собственных детей или вскармливать своих детей с помощью грудного вскармливания".

Под "химическим и хирургическим уродством" подразумевается использование блокаторов полового созревания, половых гормонов, которые согласовывают физический облик с гендерной идентичностью, а также хирургических операций, направленных на соответствие гендерной идентичности.

К слову, днем ранее Дональд Трамп подписал ряд указов, которые предусматривают отмену политики разнообразия, равенства и инклюзивности (DEI) в армии. Президент США, в частности, наложил запрет на службу трансгендеров в армии США