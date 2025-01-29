Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на розпорядження, оприлюднене на сайті Білого дому.

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Яка тепер політика США щодо трансгендерності

Згідно з оприлюдненим документом, тепер США не будуть фінансувати, спонсорувати, просувати, допомагати або підтримувати перехід дитини від однієї статі до іншої. Зазначається, що всі закони, які забороняють або обмежують процедури, будуть суворо виконуватися.

Сьогодні по всій країні медичні працівники калічать і стерилізують все більше вразливих дітей, стверджуючи, що дорослі можуть змінити стать дитини за допомогою ряду незворотних медичних втручань. Ця небезпечна тенденція залишиться плямою в історії нашої країни, і їй потрібно покласти край,

– йдеться у документі.

За словами Трампа, незліченна кількість дітей "шкодують про те, що їх покалічили", і починають "усвідомлювати жахливу трагедію того, що вони ніколи не зможуть зачати власних дітей або вигодувати своїх дітей за допомогою грудного вигодовування".

Під "хімічним та хірургічних каліцтвом" мається на увазі використання блокаторів статевого дозрівання, статевих гормонів, які узгоджують фізичний вигляд з гендерною ідентичністю, а також хірургічних операцій, спрямованих на відповідність гендерній ідентичності.

До слова, днем раніше Дональд Трамп підписав низку указів, які передбачають скасування політики різноманітності, рівності та інклюзивності (DEI) в армії. Президент США, зокрема, наклав заборону на службу трансгендерів в армії США