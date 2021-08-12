Это гарантирует Украине беспроблемную осень, – Фурса о подарочном транше МВФ

12 августа 2021 , 12:28
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Источник:

24 канал

Международный валютный фонд подарит Украине 2,7 миллиарда долларов. Эти деньги, конечно, не сделают Украину богатой. Однако они очень нужны, ведь облегчат осенний период.

Дело в том, что именно в сентябре Украина должна погасить долги. Об этом рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса.

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"Они (деньги – 24 канал) нам очень помогут. Конечно, эти 2,7 миллиарда долларов не сделают нас счастливыми и богатыми навсегда. Однако это действительно гарантирует нам беспроблемное прохождение сентябрьских выплат",  –  заверил Фурса.

Справка. Сумма выплат достигает примерно 3 миллиардов долларов.

По словам Фурсы, сейчас этот транш решает главные проблемы:

  • дефицит бюджета;
  • проблему пиковых выплат.

Будет ли нам достаточно до конца года (помощи МВФ – 24 канал), чтобы создать финансовую подушку – это другой вопрос. Сейчас эти деньги гарантируют беспроблемную осень,
– подытожил Фурса.

Фурса о подарке Украине от МВФ: смотрите видео

Что известно о подарках от МВФ

  • Фонд решил распределить 650 миллиардов долларов между странами-акционерами.
  • Все из-за кризисного 2020 года – МВФ хочет помочь в преодолении последствий пандемии COVID-19.
  • 2,7 миллиарда долларов, которые являются квотой Украины, должны поступить уже 23 августа на государственные счета.
  • Что интересно, Украина ждет новый транш на 700 миллионов долларов от МВФ уже в сентябре.
Автор: Тетяна Пасічник