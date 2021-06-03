Пленки Медведчука, закон об олигархах и экономика ОРДЛО: онлайн-трансляция с Денисом Казанским

Журналисты проекта Bihus.Info опубликовали записи телефонных разговоров Виктора Медведчука с представителями оккупационной власти на Донбассе и российскими чиновниками. 3 части сенсационного расследования вызвали настоящий резонанс.

По данным расследователей, пророссийский политик якобы договаривался и лоббировал закупку Украиной угля у боевиков на Донбассе. После долгих переговоров украинская власть вроде бы согласилась выплачивать деньги авансом и именно наличными.

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Журналисты выяснили, что деньги боевикам за уголь в 2014 году возила Служба безопасности Украины. Кроме этого, Медведчук якобы и сам получал прибыль от компании-посредника в этой схеме.

Впрочем, не самые приятные времена и ожидают других олигархов. Соответствующий законопроект Владимир Зеленский уже подал в Раду в июне. Поэтому на Банковой хотят четко определить, кто является олигархом. Для этого лицо должно отвечать 3 из 4 определенным критериям. При этом контролировать этот процесс будет Совет нацбезопасности и обороны. Для этого даже будет создан реестр олигархов. И лицам, которые в него попадут:

запрещается финансировать политические партии;

участвовать в большой приватизации.

Об этом и не только расскажет член украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Денис Казанский 3 июня в 18:45 ютуб-канале 24 канала. Вы можете задавать свои вопросы журналисту и он обязательно их озвучит. Не пропустите!

Смотрите онлайн-трансляцию с Денисом Казанским: