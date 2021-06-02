Следующий выпуск будет посвящен разговорам о пленных. Бигус добавил, что все, что подтверждается пленками, ставит большой вопрос о том, для чего в этих переговорах был нужен Медведчук.

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"Я стараюсь говорить так, чтобы избежать детального анонса 4 части, которая будет посвящена теме пленных. Эта часть еще больше акцентирует этот вопрос", – сказал Бигус.

По словам журналиста, он не может найти "симпатичный" ответ на вопрос о том, для чего в разговорах был нужен именно Медведчук.

Какого черта Медведчук возник в переговорах по углю, газу, трубе? Огромная часть этих переговоров проходила значительно раньше, чем его официально представили переговорщиком по обмену пленными,

– добавил он.

Бигус подчеркнул, что эти переговорные процессы были очень важными и имели национальное значение. Однако неизвестно, почему выбрали Медведчука, если из всех "пленок" есть четкое ощущение, что он отстаивает интересы России.

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Денис Бигус рассказал, что никакой серьезной реакции или оправдания от Медведчука или его окружения он не услышал, кроме тезиса: "Это все не правда".

Пока ничего предметного ни по одной части с той стороны не прозвучало. У меня есть такое осторожное предположение, что, пожалуй, и не прозвучит,

– заверил журналист.

Также он отметил, что существует определенный парадокс – выпустив 3 части, сами журналисты понимают, что принципиально ничего нового не узнали.

"Это истории, которые обсуждали 5 лет назад. Их как-то упоминали, писали, пытались расследовать, ставили политической силе Петра Алексеевича (Порошенко – 24 канал) вопросы. Соответственно, мы сейчас просто подтверждаем те вещи, о которых говорили еще тогда. И сейчас не только об угле, а совершенно обо всем", – подытожил Бигус.

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