Наступний випуск буде присвячений розмовам про полонених. Бігус додав, що все, що підтверджується плівками, ставить велике питання про те, для чого у цих переговорах був потрібен Медведчук.

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"Я намагаюсь говорити так, щоб уникати детального анонсу 4 частини, яка буде присвячена темі полонених. Ця частина ще більше акцентує це питання", – сказав Бігус.

За словами журналіста, він не може знайти "симпатичну" відповідь на питання про те, для чого у розмовах був потрібен саме Медведчук.

З якого біса Медведчук виник в переговорах по вугіллю, газу, трубі? Величезна частина цих переговорів відбувалась значно раніше, ніж його офіційно представили переговорником щодо обміну полоненими,

– додав він.

Бігус наголосив, що ці переговорні процеси були дуже важливими та мали національне значення. Однак невідомо, чому обрали Медведчука, якщо з усіх "плівок" є чітке відчуття, що він відстоює інтереси Росії.

Реакція оточення Медведчука на розслідування

Денис Бігус розповів, що жодної серйозної реакції чи виправдання від Медведчука чи його оточення він не почув, окрім тези: "Це все не правда".

Наразі нічого предметного щодо жодної частини з того боку не пролунало. В мене є таке обережне припущення, що, мабуть, і не пролунає,

– запевнив журналіст.

Також він зауважив, що існує певний парадокс – випустивши 3 частини, самі журналісти розуміють, що принципово нічого нового не дізнались.

"Це історії, які обговорювали 5 років тому. Їх якось згадували, писали, намагались розслідувати, ставили політичній силі Петра Олексійовича (Порошенка – 24 канал) запитання. Відповідно, ми зараз просто підтверджуємо ті речі, про які говорили ще тоді. І зараз не лише про вугілля, а геть про все", – підсумував Бігус.

Денис Бігус в ефірі "Що це було?" анонсував 4 частину "плівок": відео

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