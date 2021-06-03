За даними розслідувачів, проросійський політик нібито домовлявся та лобіював закупівлю Україною вугілля у бойовиків на Донбасі. Після довгих перемовин українська влада начебто погодилася виплачувати гроші авансом і саме готівкою.

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Журналісти з'ясували, що гроші бойовикам за вугілля у 2014 році возила Служба безпеки України. Крім цього, Медведчук начебто й сам отримував прибуток від компанії-посередника у цій схемі.

Втім не найприємніші часи й чекають на інших олігархів. Відповідний законопроєкт Володимир Зеленський вже подав до Ради червня. Відтак на Банковій хочуть чітко визначити, хто є олігархом. Для цього особа повинна відповідати 3 з 4 визначених критеріїв. При цьому контролюватиме цей процес Рада нацбезпеки й оборони. Для цього навіть буде створено реєстр олігархів. І особам, які до нього потраплять:

забороняється фінансувати політичні партії;

брати участь у великій приватизації.

Про це детальніше розповість член української делегації в Тристоронній контактній групі Денис Казанський 3 червня о 18:45 на ютуб-каналі 24 каналу. Окрім цього, згадає й про Донбас, зокрема про економічну ситуацію на окупованих територіях.

Під час прямого ефіру ви зможете ставити свої запитання журналісту і він обов'язково дасть на них відповідь. Не пропустіть!

Дивіться онлайн-трансляцію з Денисом Казанським: