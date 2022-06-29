Транспортный безвиз – важный шаг к членству в ЕС, – Зеленский

Неделю назад Украина получила статус кандидата на вступление в ЕС. Уже 29 июня подписали соглашение о транспортном безвизе, поэтому теперь нашим грузовым перевозчикам не нужно ждать выдачу разрешений.

Об этом в своем обращении 29 июня рассказал президент Владимир Зеленский, сообщает 24 канал. По словам главы государства, это соглашение даст возможность значительно нарастить экспорт украинских товаров.

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Украина и ЕС подписали соглашение о транспортном безвизе

Зеленский отметил, что на прошлой неделе Украина получила статус кандидата на членство в Евросоюзе, а уже 29 июня сделала очередной шаг на пути к членству.

Очень практичный шаг. Подписан транспортный безвиз. Это соглашение, которое убирает барьеры для украинских перевозчиков. Больше не надо ждать разрешений на грузовые перевозки. И это позволит значительно нарастить экспорт украинских товаров автотранспортом,

– отметил президент.

Он добавил, что сейчас Украина имеет именно такую задачу – не терять ни одной недели в отношениях с Европейским Союзом.

"Мы постоянно будем, несмотря на эту войну, несмотря на все сложности, делать то, что приближает нас к полноправному членству в Евросоюзе", – подчеркнул глава государства.

Зеленский добавил, что 28 июня провел специальное большое совещание, на котором были 28 представителей исполнительной, законодательной и судебной ветвей власти.

"У государства будет соответствующий документ – четкая карта действий, которую сможет проверить любой гражданин и любая гражданка Украины: что нужно сделать государственным институтам, чтобы мы выполнили свою часть работы на пути к Евросоюзу", – отметил Зеленский.

Президент подытожил, что этот документ представят уже 1 июля.

Смотрите обращение Владимира Зеленского:

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Что изменилось после подписания транспортного безвиза

Евросоюз будет признавать украинские водительские права.

Украинские перевозчики больше не нуждаются в разрешениях для въезда в ЕС. Проблему, которая существовала годами и тормозила экспортные возможности Украины, решили.

Соглашение о грузовых автомобильных перевозках и решение ЕС об отмене пошлин и тарифов на украинские товары дают бизнесу экономию в десятки миллионов долларов. Кроме этого, они открывают для украинской продукции невероятные возможности на европейских рынках.

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! Срок соглашения о транспортном безвизе между Украиной и Евросоюзом составляет 1 год с возможностью продления. Она временно вступила в силу уже с 29 июня. На постоянной основе транспортный безвиз начнет работать после завершения всех ратификационных процедур.