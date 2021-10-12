Транспортный коллапс в Херсоне: местные власти назвали причину

В Херсоне происходит транспортный коллапс. В начале недели в населенном пункте очень трудно добираться из одного в другое место.

Общественного транспорта в городе очень мало. Так в Херсоне происходит контроль над соблюдением противоэпидемических ограничений.

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Водителей штрафуют

По словам исполняющего обязанности заместителя мэра Херсона Юрия Стельмашенко, правоохранители тщательно наблюдают, есть ли в общественном транспорте пассажиры, которые стоят. Если это требование нарушают – то водителей штрафуют.

Сегодня (12 октября – 24 канал) Патрульная полиция Херсонской области начала отрабатывать городские маршруты. Уже имеем первые последствия – невыезд на маршруты автобусов,

– пояснил Стельмашенко.

Он напомнил, что речь идет о штрафе – 17 тысяч гривен. Это происходит на фоне подорожания газа для транспорта до рекордных отметок.

В городе пока не приняли решение переходить в красную зону.

Исполняющий обязанности главы города отметил, что команда Игоря Колыхаева постарается сделать все возможное, чтобы стабилизировать ситуацию.

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В Херсоне правоохранители за неделю зарегистрировали более сотни нарушений карантинных ограничений. COVID-патрули проверяют рынки, торговые центры и общественный транспорт.

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