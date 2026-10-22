Киев замер в пробках: в столице произошел транспортный коллапс после ночной атаки

В Киеве утром 22 октября образовались масштабные пробки из-за повреждения инфраструктуры на Южном мосту. Движение на "зеленой" линии метро было ограничено, а наземный переход через мост в сторону левого берега перекрыли.

Об этом сообщили мэр города Виталий Кличко и КГГА.

Какова ситуация в Киеве

Поезда Сырецко-Печерской линии в настоящее время курсируют только на двух отдельных участках: между станциями Сырец – Выдубичи и Осокорки – Червоный Хутор. Пассажирские перевозки обеспечиваются подвижным составом, который ночью остался в туннелях, поэтому интервалы движения существенно увеличились.

Остановка транспортного сообщения через Днепр привела к скоплению пассажиров на левобережье города. На остановках общественного транспорта Харьковского массива выстроились большие очереди, а выезд транспорта на правый берег заблокирован масштабными пробками.

В столице транспортный коллапс после ночной атаки: смотрите видео

Чтобы уменьшить пассажиропоток, столичные власти увеличили количество подвижного состава на автобусных маршрутах 22 и 91. На 22-м маршруте выпустили 12 автобусов вместо десяти, причем пять из них курсируют по сокращенной схеме от Тростянецкой улицы до станции "Лыбедская".

В столице транспортный коллапс после ночной атаки: смотрите видео

На автобусном маршруте № 91 количество транспортных единиц увеличили с трех до пяти. В то же время по сообщению патрульной полиции, проезд автомобилей по Южному мосту в направлении с правого на левый берег временно остается закрытым.

Напомним, что обстрел повредил часть инфраструктуры метрополитена на Южном мосту.